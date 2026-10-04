動物遇險能跑　植物怎麼辦?

新華社 資料圖片 中評社香港10月4日電／動物遇到危險時可以逃跑，植物又該怎麼辦？瑞典隆德大學參與的一項國際研究發現，植物受到機械刺激後，可快速啟動一條由多種蛋白質參與的信號通路，進而影響基因表達、改變生長方式。相關成果有助於更好地理解植物如何應對外界環境壓力，並可能為農業應用提供參考。



隆德大學日前發布新聞公報說，面對狂風暴雨或食草動物啃食等外界壓力，植物無法像動物一樣主動躲避，必須不斷感知周圍環境並適應環境，但其中一些關鍵機制長期未明。為此，研究團隊以常用模式植物擬南芥為實驗對象，對其施加不同形式的機械刺激，並結合遺傳學、分子生物學以及大規模基因活性和蛋白質分析，追蹤植物受到刺激後發生的變化。



據新華社報道，研究發現，機械刺激會迅速激活植物體內一套由多種蛋白質逐級傳遞信號的機制。這些蛋白質在約1分鐘內依次被激活，像多米諾骨牌一樣將外界刺激信號向細胞內部傳遞，進而影響數百個基因的活性和植物後續生長。



研究還表明，反復的機械刺激會通過這條信號通路影響植物的生長方式。例如，反復出現的風或動物侵襲可能會改變植物的生長和形態。



研究人員說，植物看似靜止、被動，實際上一直在感知周圍環境變化。這項研究進一步揭示了植物感知機械刺激並傳遞信號的分子機制，有助於理解植物如何適應外界環境以及環境變化如何影響其生長和抗逆性。不過，研究團隊指出，這項研究仍屬基礎研究，距離農業應用尚需進一步驗證。



相關研究成果已發表在國際學術期刊《自然-通訊》上。