亞運會組委會主席大村秀章就賽事運行問題致歉

中評社香港10月4日電／亞奧理事會與愛知·名古屋亞運會組委會4日在名古屋市聯合舉行本屆亞運會賽事總結新聞發布會，組委會主席、愛知縣知事大村秀章就運動員交通運輸工作接連出現失誤一事道歉：“我們對此認真反思。給各位運動員帶來了不便，感到非常抱歉。”



據日本媒體報道，這是大村秀章在本屆亞運會開幕後首次舉行記者發布會。發布會上，記者圍繞賽事運行問題的提問幾乎從未間斷。



針對會上有記者提問“此前為何一直未在媒體面前公開回應賽事運營問題”，大村秀章說：“我認為在大會進行期間由我本人對這些問題發表評論並不合適，因此選擇在總結賽事之際作統一說明。大會期間我幾乎每天都在賽場之間奔波，有時還參加頒獎等活動，始終在現場處理各種問題。”



新華社報道，本屆亞運會在競賽保障、住宿服務、交通運輸等方面狀況百出，包括比賽技術系統發生故障、賽場誤播國歌引發韓國方面抗議，以及接送運動員車輛因調度失誤導致比賽推遲等。大村秀章表示：“本次賽事的組織運營對我們來說是一次很大的挑戰。每天都在面對和處理各種預料之外的問題。”



此前，本屆亞運會組委會相關人士和愛知縣名古屋市市長廣澤一郎也曾就本屆亞運會組織和後勤工作中出現的問題，向運動員和相關人員公開致歉。3日，日本奧委會主席橋本聖子在賽事總結發布會上也就相關問題道歉。她說：“給運動員帶來了麻煩。確實收到了非常嚴厲的批評聲音。重要的是，今後要思考如何將這些經驗教訓運用到下一屆賽事中。”