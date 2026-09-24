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開火！中國陸軍某旅開展跨晝夜實彈射擊訓練
http://www.CRNTT.com   2026-10-05 03:11:58
　　中評社北京10月5日電／央廣軍事報道，昆侖山下，鐵甲列陣。近日，中國陸軍第77集團軍某旅炮兵分隊奔赴高原腹地，開展跨晝夜、多彈種實彈射擊訓練，錘煉部隊火力打擊能力。
 


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