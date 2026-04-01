巡邏官兵在冰川上前行。 中評社北京10月5日電／挺立山巔寫忠誠——西藏軍區某部查果拉哨所官兵巡邏見聞



來源：解放軍報



雪域金秋，喜馬拉雅山脈北麓寒風凜冽。西藏軍區某部查果拉哨所內，巡邏分隊官兵整裝待發，即將奔赴海拔近6000米的某點位。記者跟隨巡邏官兵，踏上這條通往冰川的巡邊路。



查果拉，藏語意為“鮮花盛開的地方”。可這座海拔5300多米、含氧量不足內地一半的冰峰雪嶺，歷來是艱險與奉獻的代名詞。官兵自創打油詩：“查果拉，查果拉，伸手把天抓；氧氣吸不飽，風雪常當家。”



“查果拉的鮮花，其實是一代代堅守於斯、奉獻於斯的官兵。”哨長李存冬說。60多年前，先輩聽從黨的號令，帶著一面紅旗、兩口鐵鍋、三頂帳篷扎根建哨，把五星紅旗牢牢插在山巔。幾十年來，一茬茬官兵堅守在這裡，像山巔岩石，風吹不動，雪壓不垮。



哨所所在連隊指導員李耿走在最前列。這條巡邊路，他已帶隊走了百餘次。滾石區每塊巨石、塌方段每處隱患、冰川裂縫每個危險點，他都熟記於心。



出發不久，一道冰縫橫在面前。李耿蹲下身，用匕首撥開積雪，指尖敲了敲冰面，側耳聽了聽。“右邊冰層厚，走右邊。”他起身，率先踏上冰面，一步步試探前行。身後戰友踩著他的腳印，一個接一個側身通過。



休息時，李耿遞來一本巡邏筆記。記者翻開筆記發現，超過八成巡邏天數標注著雨、雪、冰雹、大霧等天氣，泥石流、雪崩等字眼時常出現。“老虎嘴”是緊貼崖壁的窄路，只能側身通過；“一線天”是兩壁夾峙的冰穀，抬頭只剩一道天光……一個地名，對應一處險關。

