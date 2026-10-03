俄稱控制又一居民點　烏稱遠程打擊俄目標

中評社北京10月5日電／央視新聞客戶端報道，俄羅斯國防部3日發布24小時戰報稱，俄軍已控制哈爾科夫地區的一個居民點。此外，俄軍在149個區域打擊烏軍無人機儲存地點及烏軍和外國雇傭兵臨時部署點。俄防空力量擊落6枚制導航空炸彈和680架固定翼無人機。



烏克蘭總統澤連斯基3日稱，烏軍過去一天對俄軍目標實施了遠程打擊。烏方打擊行動波及俄境內薩馬拉州以及布良斯克州的“伊斯坎德爾”導彈系統陣地，黑海方向也取得新的成果。