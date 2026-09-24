看解放軍反無人機“鐵三角”亮眼表現

中評社北京10月5日電／近日，中國陸軍第75集團軍某旅千里機動至大漠戈壁，開展多課目、跨晝夜實彈戰術演練，全方位磨礪部隊快速反應、火力打擊、連續作戰能力，夯實防空禦敵的實戰根基。



央視新聞報道，接到機動指令後，各防空分隊快速集結奔赴預定作戰地域。抵達陣地後，雷達發現無人機蜂群超低空密集突襲陣地。



反無人機分隊迅速組織抗擊，地面激光、微波同步開機，對集群目標實施光電致盲、頻譜壓制，瓦解蜂群突擊陣型；針對少量突防的殘餘目標，格鬥無人機快速升空，實施精準獵殺；最後，高炮分隊密集攔阻射擊，清剿蜂群剩餘目標。



陸軍某旅 賈京城：本次演練緊扣實戰難點設題，立足多型防空裝備協同運用，專攻精練複雜空情判讀、突發特情處置、多手段協同打擊等核心能力，針對性補齊實戰短板，有效錘煉官兵應急應戰、精準制空的實戰本領。



首輪抗擊剛剛結束，導調組下達陣地暴露命令，官兵快速撤收裝備機動轉場，並迅速完成新陣地的裝備布設、火力編組和隱蔽偽裝，恢復對空防禦能力。同時，雷達組網開機運行，搭建起全域覆蓋、實時跟蹤的偵察預警網絡。



各作戰單元迅速組織抗擊，成功擊毀突防目標。演練從白天持續至深夜，各作戰單元切換夜間作戰模式，雷達、光電、紅外探測裝備持續搜捕空域。



陸軍某旅 賀清：此次演練立足晝夜不同戰場環境，連貫開展多類型空情抗擊、戰場機動、特情處置等實戰課題，在陌生複雜戈壁環境中摔打錘煉部隊，穩步提升部隊快速反應、機動抗擊、持續備戰的實戰水平。

