美海軍簽巨額訂單補充彈藥庫存

中評社北京10月5日電／據參考消息網引述路透社10月1日報道，美國海軍1日宣布，雷神技術公司旗下的雷神公司拿到一份高達244億美元的多年期合同，為美海軍生產“標準”-6攔截彈。當前五角大樓正加緊補充因中東衝突消耗的彈藥儲備。



海軍稱，這份為期5年的合同還附帶2年可選續約期，旨在穩定保障“標準”-6導彈持續供應。該型導彈兼具進攻性打擊能力與導彈防禦能力。



這筆“標準”-6訂單是五角大樓今年一系列大額彈藥合同中的最新一單，意在倒逼承包商加快增產。在此之前，雷神公司9月下旬拿到價值207億美元“阿姆拉姆”空空導彈多年期臨時合同，7月洛克希德-馬丁公司獲得586億美元“愛國者”攔截彈合同。



報道稱，這類生產協議旨在激勵承包商提速擴產，是美國政府大力推動將武器生產置於股東回報之上的舉措的一部分。



行業高管警告稱，國會尚未為上述合同撥付資金。這意味著在議員完成撥款程序前，承包商可能無法對零部件和生產設施進行大規模投資。



雷神技術公司表示，公司已投入大量資源應對持續增長的需求。該公司擴充了熟練技術人員隊伍，深化國防工業體系協作，推進生產自動化，著力大幅提升產能，以滿足短期與長期需求。



雷神公司說，“標準”-6是唯一經過實戰檢驗的，可執行防空作戰、反艦作戰和彈道導彈防禦任務的武器。它既可由多型海軍艦艇發射，也可依托陸基發射裝置發射。