澤連斯基稱烏克蘭多地遭襲致1死6傷

中評社北京10月4日電／烏克蘭總統澤連斯基4日在社交媒體發文稱，包括首都基輔在內的烏境內多地3日晚至4日遭到俄羅斯無人機襲擊，共造成1人死亡、6人受傷。



新華社報道，澤連斯基稱，4日上午，基輔的北橋遭到一架無人機襲擊。此外，蘇梅市的醫療物資倉庫遭到襲擊，造成1人死亡。第聶伯市的一家通信公司遭襲，導致6人受傷。



澤連斯基說，3日晚至4日凌晨，俄軍向烏境內共發射了135架攻擊型無人機，基輔州、哈爾科夫州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、蘇梅州等地基礎設施受損，部分地區停電。他說，過去一周，俄軍向烏境內發射了1900多架攻擊型無人機、近1700枚航空炸彈和25枚導彈。



烏克蘭當地時間4日10時19分至30分左右，新華社記者在基輔聽到烏軍防空火力實施密集作業和強烈爆炸聲。10時20分，記者看到橫跨第聶伯河的北橋附近升起濃煙，疑似一架無人機發生爆炸。



俄羅斯國防部4日在社交媒體發表聲明稱，俄方近期對基輔及其他地區實施大規模打擊，是對烏方一系列行為的直接回應，包括烏方襲擊俄境內民用設施以破壞俄國家杜馬（議會下院）選舉、今年6月烏方利用攻擊型無人機襲擊聖彼得堡以破壞聖彼得堡國際經濟論壇、近日烏方襲擊別爾哥羅德市居民區導致平民傷亡等。



俄國防部當天還發佈通報稱，3日夜至4日凌晨，俄軍繼續打擊烏港口基礎設施及為烏軍服務的船隻。一艘運送烏軍軍用物資的貨船在敖德薩以東海域遭到俄無人機打擊。