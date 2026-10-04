沖繩民眾就駐日美軍涉嫌殺人案發出憤怒聲音

中評社北京10月4日電／圍繞駐日美軍涉嫌殺人案，日本政府4日向美國提出抗議。事發地沖繩民眾發出憤怒聲音，認為美軍基地的存在與日本政府的不作為導致類似犯罪事件不斷發生。



新華社報道，日本沖繩縣警方4日逮捕了一名駐沖繩美國士兵，此人涉嫌于3日凌晨在沖繩一家酒店搶劫並殺害一名當地女性。



日本首相高市早苗就此案在社交媒體平台X上發帖稱“極為遺憾”。日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣小泉進次郎分別召見美國駐日大使喬治·格拉斯和駐日美軍司令斯蒂芬·約斯特提出抗議，並強烈要求美軍整頓軍紀、徹底防止類似案件再次發生。



據日本共同社4日報道，沖繩民眾當天就此案表達了憤怒之情。當地居民新川秀清說，駐沖繩美軍基地的存在招致各種案件和事故，自美軍駐紮以來當地有很多人失去了生命。另一名50多歲的男子說：“這不是沖繩的問題，而是日本政府的問題，案件一再發生，日本政府卻沒有採取對策。”



據報道，在沖繩縣宇流麻市，當地民眾手舉寫有“讓沖繩成為一個能安心生活的地方”等字樣的牌子進行抗議。一名抗議者擔心地說：“不知道自己和孩子們什麼時候會遭到傷害。”



當天，沖繩縣警方還逮捕了兩名涉嫌酒後駕駛的美軍士兵。



長期以來，駐日美軍犯罪事件頻發，其中不乏強姦、殺人、搶劫等惡性案件。統計顯示，僅2025年，沖繩縣警方處理的涉及駐日美軍及相關人員的刑事犯罪案件就超過100起。