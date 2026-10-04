美民調：美干涉台灣被中國人視為最大威脅

在華民調發現，中國人對美仍持冷感，但希望中美合作 中評社華盛頓10月4日電（記者 余東暉）美國智庫最新公布的一項在中國進行的民意調查發現，中國民眾對美國依然持冷淡態度，認為美國干涉台灣問題是美國對中國國家安全的最大威脅。但他們依然希望中美兩國能在經貿、科技、全球安全等議題上展開合作。



美國埃默里大學與卡特中心的“中國脈動”調查每年兩度在中國大陸開展，中國民眾對中美關係的看法是其中的重點部分。最新的調查是今年4月到6月間在中國各個地區進行的，面向2500名成年人。



第一道問題是：請您用0到100的刻度表示您的好感度（0到49度表示感覺冷淡或不喜歡，50度表示沒有特別的感覺，51到100度表示有好感或喜歡），我們稱之為“情感溫度計”。您對美國的好感度是多少？



調查發現，中國民眾對美國的“情感溫度計”為31.6，在12個評比對象中排倒數第四。中國人對美好感度僅好於排名倒數前三名的日本（19）、印度（25.7）、菲律賓（30.4），遠差於中國人對俄羅斯的好感度（58.7）。



值得注意的是，此次民調是在特朗普今年5月訪華前後進行的，中美關係大氛圍彼時已有改善，但彼時中國人對美國的好感度還不如2025年秋冬時的33.2。這說明民眾觀感變化有一定的滯後性。