關注：秉持多邊主義正道　共促全球經貿合作

9月30日至10月1日，二十國集團（G20）貿易部長會議在美國密爾沃基舉行。（商務部圖片） 中評社香港10月5日電（評論員 楊流昌）10月1日，二十國集團（G20）貿易部長會議在美國威斯康星州密爾沃基落下帷幕。會議圍繞反對糧食武器化、應對產能過剩、消除強迫勞動、調整最惠國待遇原則等議題展開討論，最終僅就糧食議題達成聯合聲明，其餘議題因大多數成員的不同意見而未形成成果文件。這一結果清晰地表明：單邊主義和保護主義的議程，在G20框架內不得人心，多邊貿易體制的根基不容動搖。



糧食議題的成果，彰顯了真正的多邊合作精神。在磋商中，包括中方在內的許多新興市場和發展中成員共同提出，糧食進口國與出口國應當攜手維護供應鏈穩定，各方均有權為保障糧食安全採取必要措施。這些合理主張在聯合聲明中得到充分反映，成為本次會議為數不多的共識亮點。這一成果來之不易，是各方協商一致、共同努力的結果，也為G20在分歧中尋求合作提供範例。



然而，個別成員強推的爭議性議題遭遇普遍抵制，絕非偶然。產能過剩、強迫勞動等議題從設置之初便充滿爭議。當前G20成員普遍面臨以所謂“強迫勞動”為名加征的301關稅，且多為“產能過剩”301調查的對象。在此背景下，主席國試圖推動發表聯合聲明、建立合作機制，自然引發眾多成員的正當質疑。會議未能就這些議題達成成果文件，恰恰說明G20不是個別國家推行單邊議程的工具。



最惠國待遇原則是必須堅守的底線。包括中方在內的絕大多數成員在討論中明確指出，最惠國待遇原則是多邊貿易體制的基石，為全球貿易提供了穩定性和可預見性，一旦被動搖將嚴重損害整個體制的根基。正因各方立場堅定，主席國最終未就該議題提出成果文件建議。這一結果再次印證：任何試圖拆解多邊規則核心原則的行為，都必將遭到國際社會的共同反對。



會議期間，中方始終秉持開放合作態度，建設性參與各項議題討論，同時堅持原則，堅決維護自身和發展中國家的共同利益。中方明確反對以應對產能過剩、消除強迫勞動為由，行單邊主義之形、保護主義之實，呼籲從全球視角客觀分析產能問題，多探討合作而非製造對立。中方的主張得到許多成員的呼應，充分發揮了促談促合的建設性作用。



G20的初心是推動國際經濟合作，而非製造分裂與對抗。展望即將召開的邁阿密峰會，中方願與主席國及各成員共同努力，堅持協商一致、團結協作，讓經貿成果真正惠及所有成員。在當前全球經濟面臨多重挑戰的形勢下，唯有堅持真正的多邊主義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，才能為世界貿易注入穩定性和確定性。