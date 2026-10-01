快評：第三方民調反映大陸民眾對台深具善意

中評社快評/美國智庫埃默里大學與卡特中心最新發佈的民意調查顯示，中國大陸民眾對台灣地區的“情感溫度計”高達60.6，在所有評比對象中高居榜首。同時，壓倒性多數的大陸民眾支持推動兩岸文化交流、經貿往來及融合發展。這項來自第三方的民意調查，反映了大陸民意的現實與主流趨向，也與大陸長期以來堅持的對台方針政策高度吻合。



民調數據具體展現的大陸社會對台灣的心聲，甚具參考價值：一方面，民眾極為看重兩岸同根同源的民族情感，高達82.4%的受訪者認同“兩岸同享中華文化傳統，血脈相連，如同一家人”；另一方面，支持通過文化交流（83.3%）、經貿往來（82.2%）與便利政策(71.6%)促進兩岸關係發展的呼聲佔據絕大多數，說明深化兩岸交流合作、促進融合發展具有深厚的民意基礎。



民調同時顯示，大陸民眾不輕言對台動武，但多數主張不放棄武力選項。這看似矛盾，實則統一：善意不等於縱容“台獨”，和平誠意不等於放棄底線，保留必要選項恰恰是為了守護和平統一的前景。



這項民調結果的根本原因，在於大陸政府與廣大民眾始終將台灣民眾視為骨肉天親、血脈相連的同胞。正是基於這種深厚的同胞情誼，大陸方面對台灣充滿善意，始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。



兩岸同胞是一家人，交流合作、和平發展符合兩岸人民的共同利益與心願。這份民調不僅呈現了大陸民間的溫暖與善意，也再次表明：堅持和平發展方向、加強兩岸交流互動，是順應兩岸主流民意、推動兩岸關係行穩致遠的必由之路。

