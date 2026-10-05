默茨突訪基輔　打的什麼算盤？

德國總理默茨（新華社資料圖片） 中評社北京10月5日電／當地時間10月4日，德國總理默茨突然訪問烏克蘭首都基輔。在俄烏衝突即將迎來爆發後第五個冬天的關鍵時刻，默茨重申了德國對烏克蘭“堅定不移”的支持。



據央視新聞報道，德國隨訪官員透露稱，默茨將宣布多項對烏援助措施，其中包括10億歐元軍事援助和3.5億歐元能源修復資金援助。



值得關注的是，此次有10位德國國防和能源領域的企業家代表隨訪，雙方將敲定聯合生產攔截無人機與遠程武器等深度合作。然而，德烏雙方在烏克蘭快速加入歐盟問題上仍存在較大分歧，德國外長也釋放出“不久的將來可能舉行和談”的信號。默茨此次突訪基輔釋放了什麼信號？在談判預期與戰場嚴冬交織的當下，德國對烏政策正在發生怎樣的微妙變化？



相關問題，總台環球資訊《閃評》邀請北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建進行解讀。



德國總理默茨選在此時對基輔進行半公開訪問，結合當前時間節點，應該主要有三個方面的考慮。



第一，從圍繞俄烏衝突的政治外交解決路徑來說，近期我們看到美、俄、烏三方都在計劃於10月份進行三邊會談。這個時候到訪基輔，體現了德國想要在歐洲對俄烏問題的總體立場上扮演一個積極的角色。



其次，默茨政府和他領導的基民盟剛剛經歷了地方選舉中的失敗。所以在這個背景下，剛剛從地方選舉失利中掙扎出來的默茨，也是想借這個機會進一步表明德國政府當前對烏克蘭的立場不會發生改變。



再次，我們看到這次隨默茨出訪的，還有德國從事國防和能源領域的企業家。顯然，德國要通過和烏克蘭更深入的軍事合作，來為德國的軍工產業乃至整個經濟帶來更大的收益。



德國一方面不斷地向烏克蘭提供軍事和政治支持，同時又表態說德國方面願意看到俄烏之間舉行和平談判。這種看上去矛盾的做法，恰恰是目前德國在國內外形勢進一步變化的情況下，想要找到一個新的平衡點。那就是一方面在軍事和政治上要支持烏克蘭，但另一方面德國又必須在和俄羅斯的溝通以及在對未來俄歐衝突政治解決的影響上，留下一些空間。



從目前情況來看，在俄烏衝突仍在持續、歐盟內部又未就烏克蘭入盟問題形成明確共識之前，德國還會在相當程度上保持這種既要支持、但同時又要給烏克蘭快速入盟潑冷水的尋找平衡點的做法。



現在儘管歐洲尤其是德國已經成為烏克蘭最大的援助方，但是德國和歐洲並不具備確保烏克蘭能夠在戰場上或在外交上有更多主動權的能力。所以在這個背景下，儘管德國非常希望俄烏衝突能夠盡快通過政治解決，以和平方式結束，但如果這種所謂的政治解決會影響到烏克蘭乃至德國和歐洲的利益，又不符合德國的預期。德國的這種首鼠兩端的做法，也會對德俄關係以及歐俄關係產生進一步的負面影響。