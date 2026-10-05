創境外參加亞運會最佳戰績　中國隊備戰奧運

9月25日，張展碩展示自己本屆亞運會獲得的獎牌。（新華社資料圖片） 中評社北京10月5日電／第二十屆亞運會閉幕，中國代表團連續十二屆位居金牌榜首位，各項目呈現怎樣的競爭格局？接下來如何備戰2028年洛杉磯奧運會？



據央視新聞報道，10月4日，第二十屆亞洲運動會迎來閉幕。中國體育代表團以169枚金牌、89枚銀牌、83枚銅牌的優異成績，連續十二屆位居亞運會金牌榜首位，金牌總數創中國代表團境外參加亞運會新高，圓滿完成參賽任務。



回顧本屆亞運會的征程，老將們拼搏堅守，樹立榜樣；“小孩哥”“小孩姐”們敢打敢拼，自信飛揚。具體來看，在亞洲範圍內，各項目呈現怎樣的競爭格局？瞄准兩年後的洛杉磯奧運會，中國健兒們又將如何備戰？



3日晚上的摔跤女子自由式57公斤級比賽，中國選手洪可新奪得金牌，中國隊的金牌總數就此定格在169枚，本屆亞運會，中國代表團拿到169金，89銀，83銅，總共341枚獎牌，位居金牌榜、獎牌榜頭名，自1982年以來，連續12屆亞運會從未讓金牌榜榜首旁落，也創下了亞運會境外參賽的金牌數新高。



在兩個基礎大項田徑和游泳當中，中國運動員表現出色，游泳41個小項，中國隊拿下30枚金牌，不到14歲的小將於子迪拿到三枚金牌，打破一項亞洲紀錄、兩項亞運會紀錄，當選本屆亞運會最有價值女運動員。



和於子迪一樣，19歲的張展碩也是第一次參加亞運會，結果他獨得7枚金牌，追平亞運會歷史個人單屆奪金紀錄。



田徑賽場上，中國隊同樣有許多運動員表現亮眼，17歲的陳妤頡拿到女子百米金牌、200米銀牌，外加2枚接力金牌。



18歲的嚴子怡在女子標槍決賽裡一投定乾坤，繼續向世界紀錄大步邁進。



中國體育的傳統優勢項目，跳水、乒乓球、舉重、射擊等，依然也都在穩定貢獻著優異成績，中國跳水隊在本屆比賽裡達成了亞運百金成就。



另外，中國隊在亞運會上的成績含金量也很高，改寫多項世界紀錄、亞洲紀錄、亞運會紀錄，多個項目實現突破，獎牌版圖持續拓寬，同時斬獲5個小項的洛杉磯奧運會參賽資格。



亞運會是奧運周期裡的中考，本屆中國代表團裡，超過三分之二的運動員是首次出戰亞運，其中許多新人嶄露頭角。本屆亞運會成功達到了鍛煉隊伍、發現新人、查找問題、綜合練兵的目的。中國體育人將加快補短板、強弱項，全力以赴迎接洛杉磯奧運會大考。