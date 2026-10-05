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特朗普提名約翰•科爾為美總統人質事務特使
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2026-10-05 12:01:34
美國總統特朗普（新華社資料圖片）
中評社北京10月5日電／美國總統特朗普4日在社交媒體平台“真實社交”發文宣布，提名約翰•科爾（John Coale）擔任美國總統人質事務特使。
據央視新聞報道，特朗普表示，現任美國總統人質事務特使亞當•伯勒爾此前已促成196名人質獲釋，今後將繼續擔任高級顧問，協助處理其他事務。
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