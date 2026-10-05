彭博行業研究：美對華AI優勢降至歷史最低

2025年5月4日，人們在浙江省杭州市文三數字生活街區的AI黑科技市集上體驗DeepSeek的人工智能大模型。（新華社資料圖片） 中評社北京10月5日電／彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）稱，隨著深度求索（DeepSeek）等中國人工智能（AI）企業取得進展，美國人工智能企業對中國同行的性能領先優勢近幾個月大幅收窄，降至歷史最低水平。



聯合早報引述彭博社報道稱，彭博行業研究高級分析師羅伯特•利（Robert Lea）星期一（10月5日）在報告中稱，隨著深度求索在9月發布V4.1 Flash，中國頂尖模型與美國競爭對手在基準測試得分上的差距已縮小至僅3%，低於5月的約9%和今年早些時候的15%。他說，性能持續提升意味著中國企業有望進一步擴大市場份額。



中國在人工智能領域的崛起，得益於不斷積累的人工智能技術實力，以及研究人員針對本土硬件優化模型的能力。這些進展也令外界質疑美國對英偉達晶片等技術實施出口限制的成效。這些限制原本旨在遏制中國人工智能發展，並阻止華為等中國企業在自主替代方案上取得進展。



羅伯特•利說，中國取得的進展“進一步令人質疑美國在人工智能領域的技術領先地位能否長期維持”。



深度求索的V4.1 Flash模型上個月在LiveBench全球排名第六，成為這家初創企業自2025年憑借推理模型R1取得突破以來，排名最高的中國模型。LiveBench根據人工智能模型回答和分析問題、謎題或任務的表現進行評分，類似於衡量人類智商。



深度求索在LiveBench的最新得分為81.1分，低於美國Anthropic旗下模型最高的83.4分。羅伯特•利稱，這意味著深度求索模型的表現已“可媲美”Anthropic和OpenAI的領先人工智能系統。



不過，儘管中美頂尖模型的得分差距已縮小至僅3%，LiveBench排名前15的模型中仍只有三款來自中國。



羅伯特•利提醒，此類排名會發生變化，而且無論排行榜得分如何，實現商業變現都可能面臨困難。在受到有關模型蒸餾的指控後，中國人工智能模型正面臨美國日益嚴格的監管審查，甚至可能遭到禁用。



羅伯特•利也指出，中國人工智能行業可能要到2030年才能實現盈利。中國市場已有超過1100個大語言模型，企業競相爭奪利潤率較低的模型調用業務，價格戰又十分激烈，可能使任何一家企業都難以建立競爭優勢。