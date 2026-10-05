澳大利亞調查迪拜航空副駕駛與澳關聯

9月30日，一架載有迪拜航空涉事航班乘客的替代航班即將降落在以色列特拉維夫的本-古裡安國際機場。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月5日電／澳大利亞警方發言人4日表示，該國一個由多機構人員組成的反恐小組正調查迪拜航空FZ1073航班副駕駛與澳大利亞的關聯。這名副駕駛日前在該航班駕駛艙內襲擊機長，有媒體報道說他曾在澳大利亞留學。



據新華社報道，路透社援引這名警方發言人的話稱，這個聯合反恐小組成員來自澳聯邦警方、維多利亞州警方和澳大利亞安全情報局。



據多家媒體報道，這名副駕駛是29歲阿曼籍男子哈馬姆•哈馬米。兩名了解澳方調查情況的消息人士說，哈馬米曾在維多利亞州首府墨爾本的一所大學就讀。第三名消息人士說，哈馬米大約10年前就讀於皇家墨爾本理工大學。皇家墨爾本理工大學拒絕對此置評。



9月30日，迪拜航空FZ1073航班從阿聯酋迪拜飛往以色列特拉維夫途中發生安全事件，客機巡航高度急降，但最終化險為夷，安全降落在沙特阿拉伯塔布克機場。主導事件調查的阿聯酋政府3日表示，哈馬米在飛行途中企圖實施“恐怖主義行為”，在駕駛艙內襲擊機長，並企圖控制飛行操縱系統。



據兩名了解調查情況的消息人士4日向英國《金融時報》披露，哈馬米在澳留學期間瀏覽過涉及極端思想的網站。《金融時報》還稱，澳情報部門已掌握此人的檔案。澳政府暫未就該報道置評。

