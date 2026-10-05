巴西總統選舉選情為何膠著？

中評社北京10月5日電／當地時間4日晚，巴西總統選舉首輪投票結果出爐。巴西高等選舉法院宣佈，由於參選候選人中無人得票超過半數，得票最多的兩名候選人——前總統博索納羅之子、自由黨候選人弗拉維奧·博索納羅和現任總統、勞工黨候選人盧拉將於10月25日進行第二輪角逐。



此次選舉選情膠著有何原因？在第二輪角逐中，雙方爭奪的焦點在哪裡？“美國因素”對選情有何影響？



選情為何膠著



新華社報道，據巴西高等選舉法院初步統計，弗拉維奧·博索納羅以約47%的得票率領跑首輪投票，盧拉以約45%的得票率位居第二，兩人得票率均大幅領先其他候選人。根據巴西總統選舉規則，首輪投票中如有候選人得票數過半則直接當選，否則，得票最多的兩人將在第二輪投票中決出勝負。



巴西《聖保羅頁報》等媒體援引政治分析人士的觀點報道，此次選舉一個突出特點是，盧拉和弗拉維奧·博索納羅都擁有較為穩固的基本盤，同時也都面臨一定規模的反對群體。



選民投票意願不足，也給此次選舉增添不確定性。據初步統計，選舉首輪投票棄權率高達21.08%，空白票和無效票比例約為5%。根據巴西總統選舉規則，選民可以不選擇任何候選人，通過投空白票或無效票的方式表達政治意願。



巴西諮詢機構福利亞民意調查公司選前民調顯示，47%的受訪巴西民眾表示對此次選舉的關注度低於上次。巴西另一諮詢機構誇埃斯特公司民調顯示，23%的受訪者對此次選舉“完全不感興趣”，另有10%的受訪者表示可能選擇棄權、投空白票或無效票。



二輪角逐爭奪點在哪



首輪投票結果揭曉後，盧拉表示，其競選團隊將以重視經濟發展和社會包容的施政方案來爭取選民支持，並呼籲在首輪投票中棄權的選民積極參與第二輪投票。弗拉維奧·博索納羅表示，如果成功當選，自己將著手解決巴西面臨的“真正問題”。



根據選前多輪民調，兩人在第二輪投票中仍將面臨“技術性持平”局面。福利亞民意調查公司民調顯示，雙方支持陣營中均有超過90%的選民表示將在第二輪投票中做出相同選擇。

