日大和證券遭黑！11萬客戶姓名、帳號恐外洩

中評社香港10月5日電／日本金融界驚爆重大資安事件！大和證券今（5）日發布聲明指出，其業務外包商“Scala Communications”（簡稱SC社）伺服器遭外部未授權入侵，導致大和證券存放於該系統中的客戶資料面臨外洩風險。受影響對象高達約11萬名客戶，洩漏內容包含姓名、電子郵件及證券帳號等敏感隱私。若算入無法辨識個人的諮詢紀錄，受影響資料更達22萬件。



網路攻擊突襲外包伺服器 大和證券本體系統未受波及



TVBS根據日媒報道，大和證券表示，外包商SC社主要負責管理客戶透過網路提出的諮詢與客服內容。本次黑客入侵事件發生於10月2日晚間8時33分至10月3日上午8時1分之間。



官方特別強調，受黑者為SC社的外部伺服器，大和證券本身的內部核心系統並未發現任何未授權存取紀錄。此外，單憑目前可能外洩的資料內容（姓名、信箱、帳號等），第三方並無法直接登入證券帳戶或進行股票交易。截至10月5日為止，尚未收到任何非法交易報告，亦未發現相關資料在網路上被公開散播。



警方與資安單位介入調查 大和證券急發防詐警訊



針對此次洩密危機，大和證券已著手聯繫受影響的客戶，並全力配合相關單位調查真相。



大和證券同時警告，不法份子未來極可能利用外洩的姓名與諮詢內容，冒充大和證券寄發“釣魚郵件”或進行詐騙電話引誘。官方特別提醒所有投資人與客戶，大和證券絕不會要求客戶提供交易ID、密碼、PIN碼或動態一次性密碼（OTP）。若收到任何索取資安憑證的疑慮訊息，切勿上當。