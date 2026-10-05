迪拜航空副駕駛空中行凶案仍疑點重重

9月30日，一架載有迪拜航空涉事航班乘客的替代航班即將降落在以色列特拉維夫的本-古里安國際機場。（新華社資料圖片） 中評社北京10月5日電／當地時間4日，要求匿名的多名地區國家官員披露，在迪拜航空公司FZ1073航班起飛前，阿拉伯聯合酋長國已向以色列分享乘客與機組成員名單。這使得“蓄意墜機”事件何以發生再添新疑點。



據央視新聞報導，按上述官員的說法，阿聯酋事先向以色列提供的人員名單包括其國籍，但以方并未就任何乘客或機組成員提出異議。



9月30日，迪拜航空FZ1073航班從迪拜飛往特拉維夫途中發生安全事件。據此前消息，阿曼籍副駕駛哈馬姆•哈馬米涉嫌在駕駛艙內刺傷機長，導致客機突然急降。在其他機組人員和乘客制服襲擊者後，客機重新得到控制并最終安全降落在沙特阿拉伯塔布克機場。



以色列與阿曼未正式建交，尚不清楚一名阿曼籍公民如何獲准執飛一架滿載以色列乘客且飛往特拉維夫的航班。以色列總理內塔尼亞胡1日曾稱，以色列與外國航空公司有長期協議，若飛行員來自與以沒有外交關系的國家，則禁止他們飛往以色列。



同樣暫不明朗的是，迪拜航空作為一家運營往返以色列與阿聯酋航綫的廉價航空公司，為何未將涉事的副駕駛哈馬米認定為安全風險因素。



一名消息人士3日透露，哈馬米持極端主義觀點，曾在阿曼被禁飛，但後來被迪拜航空聘用。暫不清楚他入職迪拜航空前受到過何種程度審查。



據以色列方面4日消息，以安全機構在事發後立即啓動調查，目前調查仍在進行。調查人員認為，哈馬米是“獨狼式”作案。他在接受審訊時稱，原本計劃駕機撞向特拉維夫本-古里安機場航站樓。主導空中安全事件調查的阿聯酋方面3日說，哈馬米在飛行途中企圖實施“恐怖主義行為”，并企圖控制飛機飛控系統。



有分析稱，初步調查曝光的細節顯示，此次空中安全事件暴露多處重大安全漏洞。



英國考文垂大學研究航空安全的客座教授菲利普•鮑姆認為，不同國家的背景調查系統存在差異，導致可供共享的信息類型受限，背景調查、特別是跨境調查存在“很大局限性”。



在以色列定於10月27日舉行議會選舉的背景下，這一事件暴露的安全疏漏引發質疑與相互指責。



以色列國家安全總局（辛貝特）稱，以交通部應負責核查外國航班人員身份。以交通部長米麗•雷格夫回應稱，安全機構才是航空安全責任方，她領導的交通部根本沒收到人員名單或任何警告。



以交通部負責航空安全事務的德維爾•魯本斯坦也指出，交通部依靠地方相關部門執行安全檢查，不掌握核查每名乘客身份的工具或能力。另有一些以色列反對黨競選人抨擊內塔尼亞胡及相關官員玩忽職守。