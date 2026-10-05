高市：將全面推進中日“戰略互惠關係”

直播截圖 中評社香港10月5日電／日本首相高市早苗在眾議院全體會議上發表施政演說，她表示，首要任務是以經濟實力保障國民生活，在此之上，她強調要同時實現強勁的經濟和財政的可持續性。她還表示食品消費稅減稅旨在使百姓的家庭經濟狀況能夠寬裕一些，從而尋求國民的理解。



臨時國會10月5日召開，高市在眾議院全體會議上發表了施政演說。



高市首先談到了自己對國際形勢的理解，這也是她立志成為首相的出發點。高市表示：“各國競相推行規模巨大且長期的產業政策，國家間競爭之激烈前所未有。正因如此，日本必須迎難而上。我們將大刀闊斧地實施‘危機管理投資’和‘增長投資’，以實現強勁且可持續的經濟增長。”



高市還強調，內閣的首要任務是以經濟實力保障國民生活，開創充滿希望的未來。



在經濟財政政策方面，高市強調“負責任的積極財政”就是不拖延必要的政策和改革，同時實現強勁的經濟和財政的可持續性。



關於食品消費稅減稅的問題，高市表示，政府正在推進制定與收入掛鈎的給付制度，與此同時，推進“消費稅及支援金法案”的準備工作，以無縫銜接應對物價高企的措施。她指出這是為了減輕與人們日常生活息息相關的食品的稅收負擔，使百姓的家庭經濟狀況能夠寬裕一些，從而尋求國民的理解。



關於外交，高市指出包括中東局勢在內，國家之間的對立日趨複雜且常態化，在此之上她說，以力量改變現狀的做法“在世界任何地方都是不能容忍的，我將繼續呼籲世界各國堅持這一原則”。



高市還表示，日本一貫支持國際刑事法院等國際機構，她強調要維護並強化基於法治的國際秩序，並進一步推進“自由開放的印度太平洋”。



高市指出日美同盟是外交和安全保障的基石，表示要進一步加強遏制力和應對能力，將同盟提升到更高的水平，並提出了旨在早日全面歸還駐日美軍普天間基地的方針。



高市還表示，日本與韓國通過穿梭外交深化了溝通交流，今後將致力於在廣泛領域進一步加強日韓關係。



關於與日本的關係陷入低谷的中國，高市表示，中國是重要的鄰邦，日本將全面推進“戰略互惠關係”，與此同時，對於在日本周邊開展的軍事活動和脅迫性措施等，該主張的就要主張，尋求對話以維護國家利益，構築建設性且穩定的日中關係。



高市指出北朝鮮綁架日本人的問題是人道主義問題，將不排除任何選項，包括舉行首腦會談，致力於解決這一問題。同時，她強調決不容許北朝鮮開發核與導彈。



關於俄羅斯，高市表示，北方領土無論從歷史還是從國際法上來看，都是日本固有的領土。在目前俄羅斯持續侵略烏克蘭的背景下，日俄關係面臨嚴峻局面，日本將堅持解決領土問題、締結和平條約的方針。