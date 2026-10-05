韓政府內部圍繞應對朝鮮地雷爆炸事故現分歧

中評社香港10月5日電／韓聯社報道，日前在非軍事區（DMZ）內發生的爆炸事故被韓軍初步認定為朝鮮埋設地雷所致，政府內部圍繞應對措施出現意見分歧。



據消息人士5日透露，在1日召開的國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議上，外交部長官趙顯提出地雷事故應對方案以及韓方對朝單邊制裁方案，統一部長官鄭東泳就此提出強烈反對。



趙顯提出的對朝單邊制裁方案核心內容為，將從事網絡攻擊、竊取虛資產等非法網絡活動的朝鮮個人和實體列入單邊制裁對象名單。制裁對象將被禁止與韓國公民進行金融交易，其在韓國境內的資產被凍結。分析認為，在朝鮮非法網絡活動日益猖獗的背景下，外交部以此次爆炸事故為契機強調進一步制裁朝鮮打擊其非法網絡行為的必要性。



但會上有反對意見指出，外交部的該方案與總統李在明近期反復強調的“朝鮮半島和平共處”政策相左。尤其是鄭東泳表示強烈反對，指出外交部提出的方案嚴重脫離問題的本質。上述消息人士透露，鄭東泳在會上聽取外交部的方案之後簡直是“火冒三丈”。



外交部負責人當天就是否將針對朝鮮非法網絡行為採取單邊制裁措施的問題表示，相關事宜正處於內部研討階段，尚無定論。該負責人還稱，非法網絡活動是朝方為發展核導項目籌集資金的主要來源，對全球數字經濟構成威脅，政府始終攜手國際社會共同應對。



除上述外交應對措施外，政府還考慮展示彈道導彈等韓軍尖端武器裝備，並討論要求朝方道歉。