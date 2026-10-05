韓軍最終認定非軍事區爆炸係朝鮮地雷引發

中評社香港10月5日電／韓聯社報道，韓軍5日最終認定，上月21日在非軍事區（DMZ）內發生的爆炸事故系朝鮮在軍事分界綫（MDL）以南地區埋設的地雷引爆所致。韓軍當天在事發地區清除朝軍地雷。



韓聯合參謀本部（聯參）次長權大元（音）當天召開記者會公布事故調查結果。他表示，韓軍與聯合國軍司令部聯合調查及相關鑒定顯示，爆炸事故系朝軍以邊境要塞化加固工程為由在MDL以南地區埋設的塑料制反步兵地雷引爆所致，造成在該地區執行任務的韓國軍人受重傷。



據權大元介紹，全球定位系統（GPS）分析顯示，爆炸地點和韓軍上月29日新發現的朝軍地雷均位於MDL以南10餘米處。韓國法醫機構“國立科學調查研究院”對傷員所攜帶物品進行鑒定和分析後發現，有關物品被檢測出三硝基甲苯（TNT）、褐色異物和熱固性樹脂，均為朝軍地雷的構成物質。此外，從傷者體內取出的碎片材質也與過去在臨津江發現的朝軍塑料制反步兵地雷一致。



韓軍還認定，此次爆炸涉及的朝軍地雷并非雨水衝來的“流失地雷”，而是人為埋設。現場官兵曾表示目擊到的地雷埋設深度約5至10厘米，後在事發地點附近發現的朝軍塑料制反步兵地雷埋設深度也約3厘米。權大元說，聯合國軍司令部同樣認為，相關地雷系人為埋設。



韓軍已於當天中午在爆炸地點周邊啓動地雷清除行動。權大元稱，行動旨在清除朝鮮違反《停戰協定》在MDL以南布設的雷區。相關行動在與聯合國軍司令部協調并采取防止偶發衝突措施後實施。



權大元還表示，若朝鮮不主動清除有關地雷，韓軍將繼續開展清除行動。韓方敦促朝方向受傷的韓國軍人真誠道歉，立即清除相關地雷。