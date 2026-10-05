日本聯手沙特阿聯酋加強亞洲石油儲備

中評社香港10月5日電／沙特阿拉伯和阿拉伯聯合大公國（UAE）將參與亞洲石油儲備的合作機制。日本將通過提供金融支援和儲備技術，推動相關合作。支援與各種物資供應鏈緊密相連的亞洲地區穩定獲取能源，也有助於加強日本的經濟安全保障。



日經新聞報道，由日本主導、涵蓋東南亞等11個國家的能源合作框架“亞洲零排放共同體”（AZEC）將於10月8日在菲律賓舉行部長級會議。沙特和阿聯酋兩國政府的副部長級官員將參加特別磋商，並表示將參與石油儲備合作。



10月11日，產油國與消費國舉行部長級對話的“國際能源論壇”將在沙特召開。日本將參加此次會議，預計將與相關各方分享亞洲能源合作框架。



亞洲共同體部長級會議將把成果匯總為聯合聲明。這將成為成員國與中東產油國就加強石油儲備進行磋商的基礎。具體合作內容和規模將在今後通過雙邊磋商確定。預計沙特和阿聯酋將擴大對相關國家的石油出口，並在發生緊急情況時優先供應。



加強與亞洲的合作對產油國也有好處。沙特和阿聯酋的原油出口量曾因荷姆茲海峽遭封鎖而下降。如果建立與消費國合作儲備石油的機制，即使海上運輸陷入困難，也可以繼續通過儲備罐向外供應原油。



日本目前將國內民營儲油罐出租給沙特等國的國有石油公司。這種機制被稱為“產油國共同儲備”，在緊急情況下，日本可以優先購買儲罐內的原油。這一機制也可能成為今後合作的先例。



日本首相高市早苗2026年4月提出“Power Asia”能源合作構想，計劃以總規模100億美元（約合1.6萬億日元）的金融支援為核心。日本將根據此次部長級會議達成的共識，進一步推進資金合作以及儲備技術和經驗的提供。



東南亞在歷史和地理上長期依賴中東供應能源。2026年2月，美國對伊朗發動攻擊，伊朗隨後進行報復，並試圖封鎖海上運輸要衝荷姆茲海峽，導致石油供應中斷的風險上升。



日本在吸取1970年代石油危機的經驗後建立了石油儲備體系，目前儲備規模超過200天，在全球也處於較高水準。相比之下，亞洲其他國家的儲備較為薄弱。



據日本資源能源廳統計，截至3月，泰國原油和石油產品儲備相當於61天的消費量，菲律賓為53天。越南的儲備更少，僅相當於30天的消費量。荷姆茲海峽遭封鎖後，各國被迫採取限制加油等措施抑制消費。



各國面臨的能源危機也對日本造成了較大影響。例如，醫用橡膠手套和人工透析用管材超過99%依賴海外生產，主要從東南亞進口。日本厚生勞動省接到醫療機構等大量諮詢，政府隨即著手釋放手套儲備。



美伊軍事衝突尚無結束跡象，中東局勢仍在持續動盪。荷姆茲海峽目前也仍難以實現自由航行。原油和石油產品對於保障民眾生活和企業活動不可或缺，建立穩定獲取能源機制的重要性也進一步凸顯。