含雲寺靜靜地坐著，像一位打盹的老人，連呼吸都是輕的。 中評社香港10月6日電／題：含雲寺懷古



作者：楊流昌



仲秋的故鄉鏞州，天色是那種被歲月磨洗過的青灰。雲氣沉沉地壓在山麓，卻又並不急着落雨，只是那樣含著、浮著、忍著，像一樁欲說還休的舊事。我沿著那條熟悉而又陌生的石階往上走，苔痕在石縫蒼黃相間，幾片早落的葉子伏在階上，濕漉漉的，軟塌塌的。含雲寺就在這含而不露的雲氣里，靜靜地坐著，像一位打盹的老人，連呼吸都是輕的。



我站在寺前那棵老樟樹下，忽然有些恍惚。九百多年前，一個九歲的孩童也常在這裡出入。他叫楊時，字中立，號龜山，鄉裡人都喚他“神童”。那時的含雲寺，該是怎樣的光景呢？想必也是這般雲氣氤氳、山色空濛。只是那孩子念書的聲音，大約比此時的鳥鳴要清亮得多。



楊時幼年曾在含雲寺經齋里讀書，攻讀“六經”、《史記》。我試著想像那個九歲孩童的模樣，應該有一雙過分認真的眼睛，和一副與年齡不相稱的沉默。寺廟的青燈古佛、晨鐘暮鼓，對於一個孩子的薰陶，究竟是怎樣的一種滋養，後人已無從揣測。只知道後來的楊時，其學問根底里，始終帶著一種沉靜的氣質，不疾不徐、不立崖岸。或許，含雲寺的雲氣，早年便入了他的骨。



他在這座寺里，還結識了一位對他一生影響深遠的人——住持慶真禪師。那是一位得法於江西泐潭禪師的高僧，俗名蕭慶真，十四歲棄家為浮屠，十九歲受戒。慶真大師常以淺顯事例，向楊時傳授深奧的佛學禪理，兩人結下了深厚的忘年交友誼。多年以後，楊時在外奔波半生，回到故鄉，第一件事便是重登含雲寺，寫下“每扣禪關即晚歸，塵中回首萬緣非”的詩句。那詩里的“禪關”，便是慶真法師的門檻；那“晚歸”的背影里，藏著多少少年時的月色與鐘聲。



我踏進寺門，香火的氣味淡淡的，若有若無。殿中的佛像垂目而坐，面容被煙火薰染得有些模糊，反倒更添了幾分慈悲。守寺的老人坐在廊下打盹，與這秋日的慵懶渾然一體。我輕輕地繞過回廊，在後山的一角，尋到了一方荒蕪的石階。據說，這便是當年的“讀書樓”遺址了。



楊時一生，與這座樓、這座寺的緣分，實在不算淺。元符三年，他四十八歲，辭官歸鄉，又一次回到這裡講學。那一年，他寫下了著名的《勉學歌》，又名《讀書含雲寺示學者》。詩中寫道：“此日不再得，頹波注扶桑。躚躚黃小群，毛髮忽已蒼。”一個四十八歲的人，回望自己九歲時讀書的舊地，看見一群和當年自己差不多大的孩子，忽然覺得時光像流水一樣，要把一切裹挾而去。那語氣里的懇切，不像是一個理學大師在訓誡後學，倒像是一個過來人在替孩子們著急。



“術業貴及時，勉之在青陽。”他接著寫。青陽，便是青春。他勸少年人趁早立志，趁早讀書，莫待白首，空負光陰。這些話，放在今天讀來，依然像是從長輩心底里掏出來的。而“富貴如浮雲，苟得非所臧。貧賤豈吾羞，逐物乃自戕”，更是把他一生的信條，清清楚楚地刻在文字里。他告訴孩子們，貧賤不是羞恥，追逐外物才是戕害自己。這樣的道理，說一說是容易的，做起來，卻要用一生去踐行。

