紀錄片披露中國警方曾與果敢“四大家族”談判

中評社北京10月5日電／由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，10月5日晚播出第一集《利劍出鞘》，獨家曝光緬北電詐完整黑暗生態，直擊犯罪團夥的囂張本性與詐騙窩點的殘酷真相。



由於長期處於武裝割據局面，野蠻生長的政治生態，為緬北各類黑灰產業的滋生提供了“溫床”。



短短几年，成批的電詐園區在緬北拔地而起，為了攫取巨額利益，盤踞在緬北的各方勢力以“緬北遍地是黃金”的謊言，不斷誘騙我國公民偷渡出境。“尋夢”而去，緬北卻成了他們噩夢開始的地方。



緬北電詐回流人員自述被割腎的親身經歷



2021年，偷渡到緬北的唐某豐，進入“佤邦”的一個詐騙園區參與詐騙活動。因業績不佳，唐某豐被迫簽下了7萬元欠條，隨後在各大園區被倒手轉賣。因在新公司的業績仍不見起色，唐某豐天天被打。



緬北電詐回流人員唐某豐：他們都說我們是“豬仔”，我覺得還是高看我們了。在園區根本就掙不到錢，到那以後過得人不人、鬼不鬼的日子，你才真正知道什麼叫作地獄。



直到唐某豐被打得傷口潰爛、無法行走，詐騙公司又向他提出可以賣腎抵債。



唐某豐：不要說一個腎了，為了離開，鋸條腿、鋸條手都願意。公司老闆單獨把我叫到辦公室，他說配型成功了，然後就把我帶到一個農家小院裡做了手術。



在緬北電詐園區，很多像唐某豐一樣的偷渡者，他們的人生就如同不相交的平行線：一條是等待法律嚴懲，一條是等待警方解救。



電詐頭目家裡的錢多到發霉



被偷走一千萬竟沒發現



與雲南省普洱市相鄰的“佤邦”割據一方，緬北電詐的興起，“佤邦”是主要策源地。高峰時期，僅“佤邦”勐波地區就有電詐窩點265個，涉詐人員近6萬人。



早就進入中國警方視線的鮑岩板，曾是“佤邦”勐波縣縣長、建設部部長，何春田曾是“佤邦”勐能縣縣長。



在他們的庇護下，“佤邦”支撐了很多“官匪一體”、高度組織化的電詐犯罪集團。為防止家中存放的巨額現金發霉，鮑岩板經常在房頂和院子裡曬錢，成為當地一景。



鮑岩板犯罪集團主要成員郭某賀：聽說他家有個大庫房，專門往庫房裡裝錢。有一個把大門的警衛員，偷他一千來萬，他都不知道。



家裡錢多的鮑岩板，生活奢華、揮金如土，妻子陳玉康在中國境內購置多處豪宅、豪車；他們的子女除了就讀雙語學校、國外名校，生活起居也要標配保鏢、司機和保姆。



彼時的“佤邦”正坐享電詐帶來的虛假繁榮，而從無數受害者那裡掠奪來的詐騙錢款，則源源不斷地供養和支撐著鮑岩板一家的享樂生活，成為他們肆意揮霍的資本。



“佤邦聯合軍”副總司令鮑軍峰落網



住所查獲大量珠寶豪車



從2023年初夏開始，一場“必須打、打徹底、連根拔、零容忍”的戰略任務開始舉國聯動。面對果敢、“佤邦”等方向仍執迷不悟，前方指揮部決定放棄談判，“以打開路”，以雷霆手段清剿電詐毒瘤。不能出去打，就在境內抓。



2023年9月26日晚，前方指揮部組織雲南、浙江公安機關在昆明成功抓捕鮑軍峰及其團夥成員。



鮑軍峰，“佤邦聯合軍”副總司令、318旅旅長，夥同他人專門成立“荷官公司”，通過提供武裝庇護，大肆參詐護詐，攫取巨額利益。



抓捕同時，警方還在鮑軍峰的住所查獲了大量珠寶首飾、世界名表等奢侈品和多輛知名豪車。



時任雲南省臨滄市公安局局長張慶星：這次抓捕標誌著我們對緬北的整個局面已撕開了一個口子，表明中國警方的堅定決心。



隨著抓捕行動的繼續，2023年10月1日凌晨3點，在雲南臨滄南傘口岸的一家酒店內，借“四大家族”重要成員魏青濤、劉正琦等人進入我國境內之機，特別行動小組果斷收網，整個過程只持續了短短十分鐘。這“十分鐘”，是中國警方數年來與緬北涉我電詐犯罪集團攻防博弈的又一記重拳，也是正告電詐犯罪分子的“宣戰書”。



“10·20”槍擊案



成為“四大家族”窮途末路的開始



2023年10月14日，“佤邦”開始大規模清理電詐園區，向中國警方移交電詐人員2349名。



就在中國警方以為後續行動將會更加順利展開時，果敢老街卻傳來了深夜槍響。



“10·20”案件被害人硯某：我前面那個人肯定是中槍倒了，之後我又聽著兩聲，就感覺耳朵嗡嗡響、渾身熱，後來低頭一看，肩膀一直在淌血。



槍聲來自果敢明學昌家族控制的電詐園區。迫於中國警方的強大壓力，果敢對電詐園區是否有人員被羈押或限制人身自由情況開展檢查。



2023年10月19日，得知消息的明家，假稱要送想回家的涉詐人員回國，實則將臥虎山莊園區內的人員轉移，暫避風聲。



被武裝押送到指定地點後，這些電詐人員發現，明家並不是真要把他們送回國內，就準備趁此機會集體逃跑。身中兩槍的硯某拚死跑出，幸運地活了下來。“10·20”槍擊案是他的驚魂一刻，更是“四大家族”窮途末路的開始。



為盡快還原事發時的完整場景，專案組成員對上千份筆錄進行交叉印證，三天時間不眠不休，終於拚出了槍擊案核心地點之一，“紅房子”的結構圖。與此同時，“10·20”槍擊案的真相也被逐步廓清。



20日凌晨，在明家控制的兩個園區，民兵隊武裝鎮壓逃亡人員，導致4死4傷。



緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍：那肯定是不能讓事情發酵，就盡可能把事情先壓下來吧。既然已經死了，就安排人把他們給埋掉了。



在掌握了明家確鑿的犯罪事實後，2023年11月12日，中國警方對明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍發出了通緝令。在緬甸各方的配合下，4天後，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓捕並移交中方，其間，明學昌畏罪自殺身亡。



民警冒戰事風險勘查取證



“屍體帶不回，也要把生物檢材帶回來”



以“10·20”槍擊案為突破口，在中緬執法安全合作機制框架下，中緬兩國警方成立聯合調查組，中國警方也是第一次獲准進入緬北果敢電詐園區，對“10·20”槍擊案涉及的臥虎山莊、“紅房子”以及東湖山莊等地開展現場勘查。



臥虎山莊，是明家最具標誌性的電詐園區，這裡隱藏著一個沒有陽光、只有血腥的地方——地下靶場，有底層電詐人員就是在這裡接受園區的“處決”。布滿彈孔的牆面，無聲地記錄著明家草菅人命的鐵證，也是無數冤魂無法瞑目的控訴。



公安部指揮力量直接從昆明前移到邊境線，但此時，果敢爆發戰事，戰火激烈。根據前期掌握的線索，專案組派出小分隊按圖索驥，很快就找到了埋屍點，剛挖開土層，偵查員就看到了三具高度腐敗的屍體被摞在一起。



雲南省昆明市公安局刑偵支隊一級高級警長納新：緬方一直通報說沒有中國人死。在出發時，指揮部也充分考慮到在境外取證的難度，下達的任務是如果發現屍體，即使拉不回來，也必須把生物檢材帶回來。



對於專案組將屍體帶回中國的要求，緬方並未當場同意。小分隊一邊緊急和緬方協調，一邊迅速提取三名死者的生物檢材，送往邊境交接。



經過前方指揮部與緬方連夜交涉，第二天，小分隊才將三具屍體帶回國內。經法醫鑒定，被害人均因槍擊致死，其中有兩具屍骸的體內還留有彈頭。此後，在緬方全面授權下，專案組成員又多次冒著戰事風險，深入核心現場勘查取證。



“四大家族”覆滅



國家行動的階段性重大勝利



徹查“10·20”案件的真相，開啟了打擊緬北電詐的全新局面，中國警方以外交磋商為先導，以證據扎實為底氣，乘勝追擊，以前所未有的力度推進中緬兩國警務執法合作，雙方連續開展多輪打擊，緬北各方勢力的態度也出現了根本性轉變。



在雙方共同努力下，圍繞司法管轄權的分歧，最終在維護地區安全利益這一根本共識中，找到了契合點，緬方同意抓捕果敢“四大家族”其餘在逃頭目，並移交我方處置。



2024年1月30日晚，一架包機降落至昆明長水機場，果敢“四大家族”核心成員白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發以及4名“10·20”槍擊案重大犯罪嫌疑人全部歸案，至此，這場國家行動取得了階段性重大勝利。