柯文哲、朱立倫站台　吳秀華競總成立湧近萬人

中評社台東10月5日電／國民黨台東縣長參選人吳秀華，4號舉行競選總部成立大會，現場湧入近萬名支持者，焦點之一則是藍白大咖紛紛現身力挺，包括國民黨前主席朱立倫以及前民眾前主席柯文哲，而柯文哲在致詞中強調，司法不應成為政治迫害工具，越是這樣他越是支持吳秀華。



TVBS報道，國民黨台東縣長參選人吳秀華：“如果我當選縣長，我一定會讓我們的公務人員安心放心的充分發揮自己的能力，把台東一步一步建設好。”



國民黨台東縣長參選人吳秀華4號競總成立大會當天，不只讓四維路湧入近萬人，就連藍白大咖也都齊聚站台。



民眾黨前主席柯文哲：“司法是國家最後一道防線，他應當被人民信任，司法不可以成為政治迫害的工具，不可以選舉打不贏人家就要用司法來處理，這是不對的，越是這樣我越是支持吳秀華。”



柯文哲力挺吳秀華，而國民黨前主席朱立倫也現身喊話。



國民黨黨主席朱立倫：“支持吳秀華，讓我們台東一棒接一棒，棒棒是強棒。”



國民黨台東縣長參選人吳秀華：“這二十幾年來秀華從來沒有離開過大家，秀華準備好了，繼續帶領台東向前行。”



藍白重量級人物都到場替吳秀華加油，包括前縣長黃健庭，縣長饒慶鈴以及“立委”羅智強等人，選戰持續升溫，吳秀華強調已經做好準備，迎接藍天。