富權：蔣萬安佛系選戰的轉向與破局

中評社香港10月5日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：遲來的總部揭牌：蔣萬安佛系選戰的轉向與破局。以下為文章內容。



二零二六年台北市長選戰進入最後衝刺階段，一個遲來的動作，打破了本屆選戰長期呈現的僵持格局——蔣萬安競選總部於九月二十九日正式揭牌成立。相較於歷屆台北市長參選人早早搭建競選團隊、啟動造勢佈局，蔣萬安競總揭牌可謂大幅延後，不僅創下歷屆連任市長競辦成立最晚紀錄，更成為解讀蔣萬安“佛系選戰”策略轉向的關鍵節點。從前期低調守成、被外界質疑“躺平參選”，到主動搭建競選陣地、正面迎擊對手，這場遲來的揭牌儀式，既是被選情倒逼的被動調整，也是蔣萬安團隊審時度勢、主動破局的戰略轉折，更折射出本屆台北選戰的複雜態勢與藍綠攻防的權力邏輯。



長期以來，“佛系”是外界貼在蔣萬安本次選戰上的核心標籤。作為執政現任、藍營優勢選區的參選人，蔣萬安團隊前期始終秉持“低調守成、避鋒藏銳”的選戰思路，與傳統激烈、高調的選舉操作截然不同。在漫長的選戰前期，他既未早早成立競選總部、組建專職競選團隊，也未大規模鋪開造勢活動、發起政策攻防，甚至長期沒有固定的競選對接窗口，全程以市政執政為核心，低調推動各項城市建設事務，極少主動針對對手質疑展開反擊、製造選舉聲量。



這一“佛系”策略的底層邏輯，源於台北市的基本盤優勢與現任執政的天然紅利。台北市作為藍營傳統票倉，選民結構相對穩固，只要執政者不出重大紕漏、不引發民意反彈，基本盤票源很難出現大規模流失。蔣萬安團隊前期判斷，與其陷入藍綠口水戰、消耗執政好感度，不如專注市政深耕，以穩定的執政成績累積選票，依靠“無過即是功”的守成思路穩固基本盤。同時，蔣萬安向來形象溫和、立場中立，擅長避開爭議議題、不製造對立，這一個人風格與“佛系”選戰路線高度契合，也讓對手長期難以找到有效攻擊突破口，形成“無從下手”的選戰僵局。



實際上，作為現任台北市長，蔣萬安任內順利推動大巨蛋啟用、輝達落地北士科、捷運東環段動工、信義線東延段通車等多項重大市政建設，實打實的城市建設政績，成為其最核心的選戰底氣。在其初期的競選邏輯中，優質市政成果就是最好的競選宣傳，常態化市政履職、深耕城市治理，遠比高頻造勢、口水攻防更能打動中間選民，因此刻意弱化競選氛圍，採取“以政代選”的“佛系”打法，規避過度政治化對抗引發的選民反感。



與此同時，台北市長期以來的選民結構，也支撐了其初期的保守打法。台北市選民偏理性、重視治理能力，反感激進的政治操弄，過往多位台北市長連任，均依託穩定基本盤與治理口碑取勝。蔣萬安團隊初期研判，自身形象清新、政治包袱少，對比綠營挑戰者的激進議題操作，沉穩治理的風格更貼合台北市主流民意，無需過早開啟高強度選戰模式，避免陷入藍綠惡鬥的輿論陷阱。基於此，選戰前期數月，蔣萬安始終維持低烈度競選節奏，無專職競選團隊、無正式競選總部，甚至出現基層議員聯絡訊息已讀不回、輔選體系銜接不暢的情況，與傳統轟轟烈烈的選戰模式形成鮮明反差。

