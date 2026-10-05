中評社香港10月5日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：紙面動員破“洋流”幻象，“同溫層”狂歡現選舉底色。以下為文章內容。



民進黨“立委”沈伯洋參選台北市長，綠營打造“洋流”這一輿論符號，宣稱是民眾自發湧現、草根相挺的選舉熱潮，類比當年韓國瑜“韓流”，塑造支持度快速追近、民眾主動報名參加造勢活動、報名“秒殺”的熱門參選人形象。



但隨著在其競選總部成立大會前，一份“動員責任額表”的曝光，這場被綠營包裝為“全民自發浪潮”的選戰熱潮，被輿論廣泛質疑為“人造浪”。



昨日，民眾黨台北市議員參選人許甫公開了一份民進黨台北市黨部的內部傳真公文，揭露了“洋流”背後的幕後工程。該“動員責任額表”明確要求黨公職人員必須完成參加沈伯洋將於十月四日舉行競選總部成立大會的硬性動員配額，總計需動員五千三百人到場撐場面。具體配額包括：“立委”、市議員及市議員候選人每人責任額一百人；里長、執委、評委每人責任額二十人；區主任每人責任額五十人。這份公文直接戳破了此前“開放預約的限量前排搖滾區三十秒搶光、五萬人秒殺報名”的真實底色，被質疑是綠營為了營造超高人氣假象而進行的“人工拉流量”。



這份內部“動員責任額表”，直接對撞“洋流是民眾自發熱潮”的公開宣傳，被對手稱為“人造洋流”：場面不是自然匯聚，而是黨體系自上而下分攤任務、逐個 call 人、硬湊出來的現場人潮。



實際上，這份“動員責任額表”揭露了“洋流”的內在機制，其一是任務分攤制，把到場人數量化成 KPI，分配給“立委”、議員、里長、區主任等黨職人員，基層幹部必須“交人頭”，本質是黨組織動員，而非民眾自發。其二是現場造景效應，集中動員人馬填充活動現場，製造擁擠、熱烈的畫面；再把畫面透過親綠媒體、網路社群放大，反過來強化“浪潮已經起來”的印象，利用從眾心理吸引中立選民。其三是輿論包裝術，如同夜市找人排隊製造熱門假象，先用組織力量造出場面，再給這個場面命名為“洋流”，包裝成自發社會運動式的選舉現象。



不是說沈伯洋完全沒有自發支持者；而是“全場熱潮全部是民眾自發”這個敘述，與內部動員 KPI 文件互相矛盾。存在真支持者，但規模、氛圍被組織動員放大。政黨動員支持者參加造勢，本身是台灣選戰常態；爭議核心在於一邊對外宣稱這是民眾自發、非動員的社會浪潮，一邊內部下達量化“人頭”責任額，敘事與實際操作雙軌。



沈伯洋本身以研究“認知作戰”出名，擅長建構敘事、經營網路社群；本次“洋流”爭議，剛好形成一個諷刺樣本：精通輿論造浪的參選團隊，被一張內部動員表，揭穿自身線下造勢的組織化操作。



“動員責任額表”作為內部文件，提供了一個關鍵證據：當政治人物宣稱某股支持浪潮是全民自發時，要檢視背後是否存在黨組織量化分攤、強制任務式的動員機制。真正自發的社會熱潮，不會有一份把人頭數額分配給各個民代、里長的內部責任清單；有責任額表的人潮，是政黨組織調度出來的陣容，可以當成輔助聲量，但不能包裝成民眾自發湧起的“洋流”。這次事件，也成為觀察台灣選戰輿論包裝、認知操作的典型案例。



針對“人造浪”的質疑，民進黨“立法院”黨團書記長范雲回應稱，地方黨部在選舉中通知黨員和基層支持候選人是公開且必要的，因為“很多年紀比較高的人不會看網路”，所以需要透過黨公職通知。然而，這一說法並未平息爭議。民眾黨主席黃國昌雖表示傳統政黨動員模式無可厚非，但柯文哲則諷刺這種現象是“當有五百人圍繞喊‘凍蒜’時，以為全世界都支持你，其實只有那五百人”。

