快評：美台軍事勾連是冷卻還是升溫？

特朗普將對台軍售視作“很好的談判籌碼”。(資料相) 中評社快評／上月下旬華府“習特會”後，美國對台軍售仍充滿不確定性，香港南華早報三日引述美國總統特朗普盟友、共和黨籍聯邦參議員戴恩斯說，特朗普可能是唯一知道答案的人；這是持續存在的議題，不會消失。



戴恩斯獲邀出席九月廿四日晚間習特會白宮國宴。九月卅日戴恩斯也出席中國駐美大使館舉辦的國慶活動。美國對台軍售受制於美國國會監督、行政部門的產能、與地緣政治考量。而其最終決策權掌握在美國總統特朗普手中，特朗普必須衡量來自中國大陸的壓力。



美國對台灣140億美元軍售案已延後、卡關許久，台灣當局焦慮不安。民進黨黨團幹事長莊瑞雄昨天稱，“我相信美方對台灣的承諾”；台灣“駐美代表”俞大㵢5日催促美國“對台軍售可以再快一點”，並稱有信心特朗普最終將批准向台灣出售更多武器。



台灣綠媒昨天引述消息稱，台美軍事合作有望更加深化，五角大廈將從旗下“政策次長辦公室”以及“國防分析研究所”各派遣一名代表，常駐台灣。綠媒稱這是台美合作大消息。



美台軍事勾連是冷卻還是將升溫？特朗普是知道答案的人，台灣方面的有關言論或消息，炒作成份較大。特朗普視美台軍售是“和中談判很好的籌碼”，他怎會輕易出手？怎會在現階段壞了中美關係向好的氣氛？



一旦美國對台140億美元軍售案繼續延後、卡關，台灣方面的任何炒作都沒有意義。