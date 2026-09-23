特寫：當《義勇軍進行曲》在日響起169次

169枚金牌，意味著在日本的場館裡，中國國歌《義勇軍進行曲》被完整奏響169次。(資料相) 中評社香港10月6日電（評論員 楊流昌）10月4日晚，日本名古屋瑞穗公園田徑場，第二十屆亞運會閉幕。中國體育代表團以169金89銀83銅、共341枚獎牌的成績收官，蟬聯金牌榜與獎牌榜首位，金牌總數創下境外參加亞運會的歷史新高。



169枚金牌，意味著在日本的場館裡，中國國歌《義勇軍進行曲》被完整奏響169次。一塊金牌，一次升旗，一遍國歌。這是亞奧理事會章程的硬性規定，不允許剪輯、縮短或延遲。名古屋的組委會大概沒有料到，他們賽前按照單日8次他國國歌播放量設計的調度方案，會在中國隊單日豪取12金的衝擊下，被徹底踩在腳下。



一首他國國歌在一個國家的土地上被反復奏響，從來不只是體育問題。1935年，聶耳在上海譜寫《義勇軍進行曲》時，大概不會想到，九十年後，這旋律會在日本名古屋的泳池邊、田徑場、射擊館裡一次又一次地回蕩。九十年前，這首歌誕生於民族危亡之際；九十年後，它在那個曾經侵略過這片土地的國家響起，因為體育、因為規則、因為無可辯駁的金牌數量。



本屆亞運會中國代表團最鮮明的標籤是年輕。815名運動員中，548人首次踏上亞運賽場，平均年齡24歲，“05後”占比達27%。17歲的陳妤頡在混合4×100米接力最後一棒完成極限超越，賽後對著鏡頭喊出“三金一銀，我可真牛啊”；20歲的陳圓將在重奪男子110米欄亞運金牌後，向全場高喊“誰是第一？中國！”這種率真與自信，是上一代運動員不太習慣的表達方式，卻恰恰是這一代年輕人最自然的模樣。



年輕也意味著突破的廣度。射擊項目，中國隊收穫16金，多個項目打破世界紀錄。游泳項目，中國隊拿下30金，創單屆亞運歷史最佳，19歲的張展碩一人獨得7金，追平亞運會歷史個人單屆奪金紀錄。高爾夫女子團體奪得亞運歷史首金；攀岩、滑板、衝浪等新興項目，中國隊拿下多個亞運首金或首枚獎牌。這些名字和項目，很多在過往年間，還不在中國體育的“優勢清單”上。



但169這個數字，與其說是一個巔峰，不如說是一個路標。從1982年新德里亞運會中國代表團首次登頂金牌榜，到2026年名古屋的169金，連續十二屆蟬聯榜首。四十餘年的積累，讓中國體育在亞洲的領先，從偶然變成常態，從幾個優勢專案的“點狀突破”，變成系統性優勢的“面狀覆蓋”。這背後是訓練體系、人才培養、科技助力和體育事業整體發展的共同支撐。

