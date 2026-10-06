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美國已撤回部署在英國全部B-1轟炸機
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2026-10-06 07:10:54
中評社北京10月6日電／央視新聞報道，當地時間10月4日，據美國方面消息，美國已將部署在英國皇家空軍費爾福德基地的全部B-1轟炸機撤回美國。美方作出這一決定，是針對該基地疑似恐怖襲擊陰謀的安全擔憂。
消息稱，美國此前將位於倫敦西北部的費爾福德基地作為對伊朗發動轟炸行動的樞紐。在近期撤離前，共有12架B-1轟炸機部署在該基地。
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