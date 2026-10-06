菲機非法侵入黃岩島　南部戰區警告驅離

中評社北京10月6日電／據南部戰區：南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，10月3日，菲律賓1架C-208型機未經中國政府批准，非法侵入中國黃岩島領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。黃岩島是中國固有領土。菲方行為嚴重侵犯中國主權，極易引發海空意外事件。我們正告菲方立即停止侵權挑釁。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。