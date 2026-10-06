中評社北京10月6日電／長劍倚天向戰行——火箭軍某部官兵節日期間堅守戰位見聞



解放軍報報道，“向國旗——敬禮！”國慶佳節，火箭軍某部營區內，導彈戰車列陣，官兵整齊列隊。隨著雄壯的《義勇軍進行曲》響起，鮮艶的五星紅旗迎風舒展，在官兵深情跟唱中冉冉升起。



升旗儀式結束後，某發射架指揮長張班長，帶領戰友立即投身國慶期間戰備值班任務。就在幾天前，他剛帶隊從某任務一線凱旋。



“越是舉國歡慶的日子，我們越要綳緊戰備弦，以戰鬥姿態守護祖國安寧！”張班長簡短動員後，一場融合模擬發射和原理串講的訓練緊張展開。



“號手就位！”隨著口令聲下達，官兵迅速奔向各自戰位。



“與營指揮所通信中斷，立即處置！”特情突至，二級上士劉有財立即啟用備份通信手段，很快恢復與營指揮所的通聯。



一波剛平一波又起，特情再次出現：“備份通信遭強電磁干擾失效！”面對連貫特情，劉有財沉著冷靜，迅速啟動應急方案，並同步上報操作進度。很快，“通信中斷特情已排除”的報告聲傳來。



“只有平時訓練中吃透每一步操作原理，把每一個動作練成肌肉記憶，才能確保隨時能夠拉得出、上得去、打得贏。”張班長抹了把臉上的汗水告訴記者，現在訓練並非機械地重復操作，而是連貫完成模擬操作、原理講解、特情處置等多課目作業。

