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國慶假期　中國陸軍某旅開展戰備拉動演練
http://www.CRNTT.com   2026-10-06 07:01:49
　　中評社北京10月6日電／中國軍網報道，近日，陸軍某旅組織開展戰備拉動演練，錘煉官兵快速反應能力。國慶佳節，從營區哨位到執勤點位，官兵們身姿挺拔、紀律嚴明，一絲不苟履職盡責，全力築牢安全穩定屏障。

　　堅守就是最好的告白。官兵們把責任扛在肩上，堅守戰位，守護山河錦綉和萬家安寧。
 


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