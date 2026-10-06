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沙特主導聯軍宣布參與“也門黎明”軍事行動
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2026-10-06 07:05:49
中評社北京10月6日電／新華社報道，沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基5日在社交媒體上宣布，多國聯軍的100架戰鬥機當天凌晨參與了“也門黎明”軍事行動，摧毀了324個高價值目標。
圖爾基表示，聯軍正為曼德海峽提供空中掩護，並持續打擊移動目標。聯軍同時提供全天候空中支援，以支持也門政府軍武裝部隊的地面行動。
5日，也門總統領導委員會主席拉沙德·阿里米在也門政府控制的薩巴通訊社發表聲明，宣布發起“也門黎明”行動，以恢復國家機構運作、解放首都薩那並結束胡塞武裝叛亂。
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