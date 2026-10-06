】 【打 印】 
也門胡塞武裝警告國際航司停運經沙特領空航綫
http://www.CRNTT.com   2026-10-06 09:04:19
　　中評社香港10月6日電／也門胡塞武裝軍事發言人葉海亞·薩雷亞5日發布聲明，稱沙特阿拉伯領空已成為胡塞武裝的“行動區域”，警告所有經沙特領空運營相關航綫的國際航空公司，暫停相關航班。

　　據新華社報道，薩雷亞當日在社交媒體發布的聲明中說，沙特領空已“不安全”，胡塞武裝“不會對無視這一警告所造成的後果承擔任何責任”。但上述警告不包括麥加和麥地那上空。

　　目前沙特方面尚未就這一警告作出回應。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：