也門胡塞武裝警告國際航司停運經沙特領空航綫

中評社香港10月6日電／也門胡塞武裝軍事發言人葉海亞·薩雷亞5日發布聲明，稱沙特阿拉伯領空已成為胡塞武裝的“行動區域”，警告所有經沙特領空運營相關航綫的國際航空公司，暫停相關航班。



據新華社報道，薩雷亞當日在社交媒體發布的聲明中說，沙特領空已“不安全”，胡塞武裝“不會對無視這一警告所造成的後果承擔任何責任”。但上述警告不包括麥加和麥地那上空。



目前沙特方面尚未就這一警告作出回應。