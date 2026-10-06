俄外交部：日方對俄制裁進一步惡化雙邊關系

中評社香港10月6日電／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃5日就日本最新對俄制裁發表評論稱，日本政府繼續采取輕率行動，導致本已“所剩無幾”的俄日關系進一步惡化。



扎哈羅娃說，10月2日，日方宣布針對俄羅斯的第27輪非法制裁措施，涉及俄33家法人實體、9名個人以及多家海外企業，其中首次包含了針對航運領域的限制措施。



據中新社報道，扎哈羅娃表示，日本當局試圖以“烏克蘭周邊局勢”為借口，為這些并非由俄方挑起的敵對行動辯解，甚至將其標榜為“對和平解決問題的貢獻”。俄方認為，這進一步證明東京的外交政策缺乏獨立性，其決策并非基於國家利益，而是盲目追隨執迷於讓俄羅斯遭受“戰略失敗”的歐美盟友。日方此舉不僅無助於烏克蘭實現長期和平，反而只會讓這一前景變得更加遙遠。



扎哈羅娃表示，日方此舉再次表明其對國際法和俄日雙邊協議的無視。她強調，日方的不友好舉動必將招致俄方回應，俄方將重點針對日本關切的領域采取相應反制措施。



據日媒報道，日本政府2日在內閣會議上決定對俄實施追加制裁，制裁對象包括俄羅斯33家企業和機構、9名個人，并首次將日方認定與俄羅斯存在關聯的35艘船舶納入制裁範圍。這也是高市政府任內首次主動追加對俄制裁。