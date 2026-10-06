美成立“超級智能特別工作組”有何意圖

美國總統特朗普（新華社資料圖片） 中評社北京10月6日電／美國總統特朗普當地時間4日宣布成立“超級智能特別工作組”，負責協調美國聯邦政府在超級智能領域的相關工作。



據央視新聞報導，特朗普表示，該工作組將協調聯邦政府與消費者、公共利益團體、宗教組織、關鍵基礎設施提供商，以及“超級智能企業”之間的溝通與合作。



特朗普此前發布行政令稱，在法律允許的最大範圍內，聯邦行政部門今後將在官方通信、公開聲明、政府網站、報告、政策文件及其他非法定文件中，使用“超級智能”取代“人工智能”這一表述。



複旦大學中國研究院副研究員劉典在接受總台環球資訊《閃評》欄目專訪時認為，這次更名并不意味著美國人工智能戰略發生了實質性轉變，而是具有政治動員和議程設置的意圖。



核心是白宮試圖把公衆關注從某一項技術的功能和風險，轉向美國能否主導下一輪生產力革命。因為“超級”一詞其實強調突破和領先，從國家戰略層面去理解，更名有助於凝聚資本、產業和社會預期，為更大規模的技術投入建立一種政治的正當性。



而且從國家競爭的角度來說，這種命名也在爭奪定義未來技術的一種核心的權利和議程設置。誰掌握概念、標准、制度接口，誰就更容易把自身發展模式轉化為國際的規則。



特朗普還宣布，工作組將由美國國家情報總監傑伊•克萊頓、美國聯邦貿易委員會主席安德魯•弗格森、美國國防部首席技術官埃米爾•邁克爾，以及美國人事管理局局長斯科特•庫珀共同領導，并向美國總統和白宮辦公廳主任匯報。



這一跨部門架構安排顯示，美國政府正在增強人工智能治理領域的統籌協調。



白宮正在把人工智能作為影響國家實力和治理能力的一個綜合議題來組織，而不是由科技部門來單向准備。從職責配置來說，情報系統關注對手能力、技術外洩和重大安全威脅。國防部門推動軍事化運用，并連接模型能力和作戰需求。貿易委員會去處理競爭秩序、商業行為和消費者利益。人事管理局把聯邦的人才培養、技能培訓、政府應用納入議程。



所以美國在加強國家安全和經濟安全的一個複合框架，把分散的議題提升到總統層面統一協調，促使安全評估產業發展和公共利益之間的衝突，能够更早地進入白宮決策的流程。