三名科學家獲2026諾貝爾生理學或醫學獎

10月5日，在瑞典斯德哥爾摩舉行的2026年諾貝爾生理學或醫學獎公布現場，三名獲獎科學家的照片和名字顯示在大屏幕上。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月6日電／瑞典卡羅琳醫學院5日宣布，將2026年諾貝爾生理學或醫學獎授予美國科學家卡爾•戴塞羅思、德國科學家彼得•黑格曼和格奧爾格•內格爾，以表彰他們在光門控離子通道和光遺傳學方面的發現。



據新華社報導，諾獎官網公報介紹稱，三名獲獎者的研究奠定了光遺傳學的基礎。黑格曼和內格爾在一種單細胞藻類中發現了一種名為通道視紫紅質的特殊蛋白質。這種位於細胞表面的蛋白質受到藍光照射時，其中的離子通道會像門一樣打開，使帶電離子進入細胞并產生電信號。他們還發現，將這種蛋白質置於其他細胞中，也可以使這些細胞對光產生反應。



戴塞羅思隨後將編碼通道視紫紅質的基因導入大鼠神經細胞，通過藍光照射成功觸發神經信號。他於2005年發表了這一研究成果，并在兩年後進一步實現在活體小鼠大腦中利用光控制神經細胞活動。



這種方法被稱為光遺傳學，它使研究人員能够研究活體大腦中的神經細胞如何影響記憶、感覺和行為，并揭示與神經系統和精神疾病相關的神經回路。三名科學家的研究為神經科學開啓了一個新時代，加深了人們對大腦如何運作的理解。



諾貝爾生理學或醫學獎評委、瑞典卡羅琳醫學院臨床免疫學教授潘嬙當天在接受新華社記者采訪時表示，光遺傳學為研究大腦功能提供了重要工具，也展現出臨床應用潛力。研究人員已嘗試利用這一技術幫助某些視網膜疾病患者恢複部分視覺功能，并用其研究抑鬱症、阿爾茨海默病和疼痛等疾病背後的神經機制。



據介紹，戴塞羅思生於1971年，目前任職於美國霍華德•休斯醫學研究所和斯坦福大學；黑格曼生於1954年，目前任職於德國柏林洪堡大學；內格爾生於1953年，目前任職於德國維爾茨堡大學。三名科學家將均分1200萬瑞典克朗（約合801萬元人民幣）獎金。