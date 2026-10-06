車市進入全年銷售關鍵期　能否再現金九銀十

奇瑞新能源汽車股份有限公司石家莊分公司總裝車間內，員工裝配新能源汽車。（新華社資料圖片） 中評社北京10月6日電／每年的9、10月份都是車市傳統的銷售旺季，也就是行業里常說的“金九銀十”。今年9、10月份，新車型密集上市，各地購車補貼持續落地，多地還同步舉辦大型秋季車展。



據央視新聞報導，這個國慶假期，車市表現如何？今年接下來幾個月，車市的整體走勢又會是怎樣的？



為抓住“金九銀十”市場窗口期，車企集中加速新車上市步伐。據不完全統計，9月份以來，全新、換代、改款的上市新車超過50款，從6萬元的代步小車到50萬元的旗艦車型全綫覆蓋。一些汽車經銷商向記者表示，本輪密集上新有效拉動綫下門店到店客流，為旺季成交打下客流基礎。



新車供給擴容激活消費需求的同時，多地接續啓動新一輪汽車消費補貼活動，通過設置差異化補貼額度，精准引導汽車消費。比如，從今年10月1日起，河南省啓動的汽車購新補貼活動，活動資金總額1億元，政策明確區分車型給予階梯補貼，新能源車最高補貼7000元，燃油車最高補貼6000元。多重政策利好叠加之下，不少消費者選擇趁國慶假期集中看車比價。



此外，天津、南京、西寧等多地在國慶假期同步舉辦大型秋季車展，搭建車企集中展銷平台，進一步聚攏區域購車客流。



當前，國內消費端政策紅利持續釋放，各地汽車以舊換新、個人汽車消費貸款貼息政策有序落地，叠加近期新車型集中發布上市，豐富細分市場產品供給。傳統“金九銀十”銷售旺季，為車企下半年產銷衝刺提供重要窗口期。北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示，車企可借助旺季加大市場投放力度、拉動終端銷量提升，助力企業衝刺全年產銷目標。



北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔認為，“金九銀十”是一個汽車行業的銷售旺季，對於所有的車企來說都是一個機遇，可以讓車企在下半年加大車型的投入，提升銷量，能幫助車企盡快完成年初制定的目標和任務，也可以消化庫存，所以這兩個月是至關重要的，很多車企都推出了新車型，也陸續開始量產交付了。



對於下半年汽車市場走勢，張翔分析，依托產品迭代升級、營銷模式創新、消費政策賦能的多重助力，車市增量空間將持續打開，車企可充分把握關鍵窗口期，深挖消費潛力，持續拉動終端銷量修複，支撑全年汽車銷量維持穩步增長的良好態勢。



張翔認為，下半年車企都准備了多種措施刺激銷量，推出新的產品。很多車企推出了新的功能，比如座椅180度旋轉，司機和乘客可以面對面交流，車現在是分為多場景式的，有露營場景，有午休場景，車的空間也可以多變的，新功能的推出可以刺激汽車的銷量，刺激車市的發展。



另外，車企也陸續采用多種靈活的營銷策略，增配不增價，推出多種促銷政策。再就是以舊換新的政策，還有新能源下鄉的政策，這些政策的綜合使用可以讓下半年的汽車銷量實現突破。車企要充分利用多種手段，使今年的汽車總銷量繼續實現穩步增長。