歐元持續走弱意味著什麼

新華社資料圖片 中評社香港10月6日電／歐元近來大幅走低，5日盤中一度跌至1歐元兌1.1161美元，為2025年5月以來最低水平。此前，歐元兌美元匯率已連續4周下跌，引發市場普遍關注。



這一輪歐元貶值的主因是什麼？歐元區主要經濟體財政狀況波動如何影響歐元資產走勢？歐元貶值又會帶來哪些影響？



為何持續走弱



歐元持續走弱，主要受內外雙重因素影響。從外部看，美元短期走強帶動歐元兌美元匯率下行；從內部看，市場重新評估歐洲財政和經濟前景，加大了歐元下行壓力。



近期，美國中長期國債收益率普遍飈升，帶動全球債券市場劇烈波動。美債收益率上升給美國財政帶來新負擔的同時，提高了美元資產收益率。美元資產作為傳統避險資產，在全球市場波動加劇時吸引資金流入，進而推高美元匯率。



不過，“美元走強”不足以解釋歐元大幅下跌。



當前，歐洲面臨複雜的經濟問題，特別是法國財政狀況變化正通過金融市場風險定價影響歐元走勢。法國長期高赤字、高債務，國債收益率飈升又進一步加大財政壓力。作為歐元區第二大經濟體，法國國債市場規模龐大，風險溢價提高可能削弱歐元資產整體吸引力。



另外，能源價格上漲也在衝擊歐洲對外貿易。作為能源進口方，歐洲需要以美元結算石油、天然氣等大宗商品，能源賬單增加意味著對外支付需求加大。這增加了對外匯市場上的美元需求，同時削弱了歐元的相對吸引力。



總體看，歐元走弱是美元資產吸引力上升與歐洲自身風險溢價提高的共同結果。市場對歐洲財政、經濟增長和資產回報前景的重新評估，正通過匯率市場得到集中反映。



風險如何傳導



與全球其他主要貨幣不同，歐元背後存在獨特的制度結構：歐元區實行統一貨幣政策，但財政政策仍由各成員國負責。如果一個成員國出現財政風險，會通過國債市場和投資者預期產生外溢效應，進而可能波及整個歐元區。