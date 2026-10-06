鏡頭：香港後花園西貢　奇妙融合東西方

西貢中心碼頭可以乘船去探索周邊小島（中評社 郭至君攝） 中評社香港10月6日電（記者 郭至君）號稱“香港後花園”的西貢，位於香港新界東部，海岸線優美，散發著小漁村的閒散氛圍。海堤旁有成排現撈的海產魚乾店可採購，近海處也有許多小島，隨便在碼頭挑間船家就能出海去。西貢的大街小巷很有香港味，又因為有許多外國人願意在此定居，所以還增添了些異國感，互相交錯著的咖啡店和海產店，衍生出了一種奇妙的東西方融合感。



從前西貢是個小漁村，家家戶戶以捕魚維生，現今雖然捕魚人口減少了，港口內仍能見到不少漁船。漁船之外，還多了些觀光船，許多船家的收入主要來自載客出海探索附近小島。西貢地質相當特別，主要由火山岩組成，國慶黃金周期間爆火的、採取預約制的破邊洲，就在西貢。



西貢坐擁山林美景，其市中心也非常值得一遊。這裡不像總是途人行色匆匆的港島摩天大樓區域，可以沿著海濱走廊緩慢散步，品嚐米其林星級海鮮大餐，發掘個性十足的咖啡店、麵包店、文創店，也只需短短船程，便能到達週邊小島，參觀香港聯合國教科文組織世界地質公園，或了解地道客家文化，感受漁村風情。



大街小巷裡懷舊的港式店面，異國餐館，悠閒遛狗散步的居民，拖著菜籃慢慢走著的老奶奶，以及海產鮮味濃郁的空氣，都是西貢獨特的風景。