迪拜航空安全事件暴露多重安全漏洞

9月30日，在以色列特拉維夫的本-古裡安國際機場，迪拜航空涉事航班乘客乘坐替代航班抵達後走出機場（圖片來源：新華社） 中評社北京10月6日電／近日，阿聯酋迪拜航空公司一架飛往以色列的航班發生副駕駛襲擊機長事件，所幸機長與機上相關人員及時處置，成功穩住飛機、避免空難發生。但該事件中阿曼、阿聯酋和以色列三個國家的相關部門層層失守，暴露出多重航空安保漏洞，引發外界廣泛擔憂。



背景審查嚴重缺位 多國錯失預警機會



據央視新聞報導，美國《華爾街日報》10月4日分析稱，阿曼方面曾核查過阿曼籍副駕駛哈馬姆•哈馬米的網絡瀏覽記錄，認為他持有激進觀點，不宜繼續在阿曼國家航空公司擔任飛行員。他隨後被調至該航空公司文職崗位，但阿曼方面并未向更廣範圍通報這一情況，為後續安全事件埋下隱患。



哈馬米2025年初從阿曼航空離職，於2026年2月入職迪拜航空。而迪拜航空聘用哈馬米時并未向阿曼方面核實其過往從業經歷，據稱僅開展了刑事背景審查。



以色列本是可以阻止事件發生的最後一道關卡。由於阿曼與以色列并未建立正式外交關系，按規定阿曼籍飛行員被禁止執飛前往以色列的航班，哈馬米本應直接被攔下來。



《華爾街日報》文章指出，三個國家的有關部門 “人員審查工作嚴重缺位”，全綫錯失預警機會。



美國有綫電視新聞網的報道指出，嫌疑人被曝出持有極端主義觀點、且此前已經遭到解雇，這一情況使得人們開始質疑航空業背景審查機制是否可靠。



據了解，針對機組人員背景審查，目前并不存在國際統一標准。專家稱，飛行員執照以及機場安全通行權限均由各個國家自行管理，不同國家執行的監管規則各不相同。



招聘、監管流程引質疑 多重漏洞凸顯



迪拜航空安全事件相關國家接連錯失防範關口，讓外界愈發意識到航空業多個環節都出現嚴重的安保漏洞。