陳志玲：橫琴美食節助推台灣品牌揚名海內外

中評社香港10月6日電（作者 陳志玲）第七屆粵澳文化美食巡禮暨澳門國際文化美食節（橫琴站）於9月30日晚至10月4日在橫琴華發商都舉辦。本屆美食節由澳門永利渡假村總冠名，澳門商報、理想週末、發現澳門聯合主辦，匯聚澳門特色品牌、灣區人氣商家及各地風味，通過美食展銷、夜間演藝和商圈聯動，吸引琴澳居民與國際遊客在國慶假期夜間遊逛、聚會和消費。美食節期間，現場持續安排演出和互動，遊客可同時觀賞彼岸的澳門國際煙花比賽匯演；主辦方另設免費接駁巴士，連接橫琴口岸、橫琴長隆、澳門新街坊及珠海主要商圈。



永利已連續七年支持橫琴美食節。永利澳門有限公司總裁、董事會副主席兼執行董事陳志玲表示，美食是最容易跨越地域和語言的文化表達，是連接不同地域和文化的紐帶。一直以來，永利以美食為橋樑，匯聚國際餐飲資源，積極促進不同地域和文化之間的交流互鑒；同時深入挖掘中華美食文化內涵，以更具創意和體驗感的方式，讓更多賓客感受中華文化的深厚底蘊與優雅魅力。永利澳門致力於讓世界透過美食認識澳門，也透過澳門更好地認識中國。隨著粵港澳大灣區建設深入推進，澳琴兩地在人員往來、文旅消費和產業協作等方面的聯繫日益緊密，為澳門企業融入國家發展大局、參與合作區建設帶來了更廣闊的空間。



今年是永利植根澳門二十週年。陳志玲始終相信，企業的成長與城市的繁榮密不可分。永利十分重視澳門中小企業和青年創業者的發展，也將發揮在餐飲、旅遊、精緻服務等領域的優勢，善用永利的國際網絡和平臺資源，結合在餐飲美食、文化藝術、國際推廣方面的經驗，支持琴澳文旅消費融合，協助澳門中小企業、青年創業者及特色品牌借助橫琴連接大灣區市場。讓更多優質的澳門產品和創新理念被更多人看見，也為它們走進橫琴、連接大灣區、拓展內地市場創造更多機會。永利澳門將繼續秉持“以人為本”的理念，積極支持本地中小企業、青年人才和特色品牌成長，探索更多澳琴合作模式，推動更多澳門品牌、中國故事和中華文化走向世界。

