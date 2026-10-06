富權：神話破滅　F－16V戰力落差與現實困境

中評社香港10月6日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：F－16V神話破滅：雙機交付背後的戰力落差與現實困境。以下為文章內容。



歷經七年漫長等待、三年交付延宕，台灣當局耗資二千四百七十二億元新台幣向美國採購的六十六架全新F－16V Block70戰機，終於在二零二六年十月二日迎來首批兩架抵台，降落台東志航基地，這是台灣地區近二十九年來首次接收全新戰機。消息一出，島內民進黨當局與部分親綠媒體大肆炒作，將這兩架延遲交付的戰機吹捧為“空防王牌”“抗衡新式戰機的關鍵利器”，試圖重塑F–16V“四代半全能戰機”的神話。但褪去輿論包裝的外衣，這次極度敷衍的雙機交付，不僅徹底暴露其背後隱藏的裝備缺陷、軍購陷阱、政治博弈、區域安全四大層面的嚴重問題，無法扭轉兩岸軍力格局，反而加劇台海緊張局勢，暴露民進黨當局“以武謀獨”的荒謬與無解困境。



此“鳳翔專案”總金額約八十餘億美元，台灣當局早已支付超過八成款項，原定二零二三年開始分批交付、二零二六年完成全部六十六架，現在首批僅兩架才到貨，整體交付時程預估推遲至二零二八年。即便全部交付，從接裝、飛行換訓、武器驗證到形成完整作戰能力，還需要至少數年時間，短期無法實質補充戰力缺口。大量稅金提前支付，卻長期拿不到裝備，暴露美國軍工體系供應鏈壓力，以及對台軍售合約中台灣一方缺乏議價與索賠能力的現實——該軍售合同中沒有明確的“違約條款”，美方延遲交貨無需承擔經濟賠償，而台方付款卻不能延誤。台灣方面只能爭取延長保固、增加備件等“非現金”補償，被島內輿論批評為“不平等條約”。



即使是這兩架首批交付的戰機，早在二零二六年八月十七日就已經離開美國本土，卻在夏威夷基地無預警滯留超過一個月，美台官方當時皆未能給出明確的延遲理由。部分戰略分析家與評論員（如唐湘龍、相關媒體）等指出，交機時程的刻意壓後，恰逢中國國家主席習近平赴美訪問並與特朗普會面。美方在夏威夷“按兵不動”，反映出白宮在拿捏印太局勢時的小心翼翼，不希望在敏感的“習特會”期間過度刺激北京。直到雙方會晤結束後約一週，戰機才獲准放行飛抵台灣。

