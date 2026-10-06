菲律賓9月通脹升至7．2％　4月以來新高

中評社香港10月6日電／菲律賓統計局6日公布數據顯示，9月菲律賓通脹率升至7．2％，較8月的6．1％明顯上升，創今年4月以來新高。今年前9個月平均通脹率為5．4％。



中新社報道，統計局表示，通脹率上升主要受食品及非酒精飲料、住房水電燃氣以及交通價格上漲推動。其中，食品及非酒精飲料價格同比上漲6．7％，高於8月的4．6％；住房、水、電、燃氣及其他燃料價格漲幅由7．9％升至8．4％，交通價格漲幅由13．5％升至14．6％。食品價格通脹率由8月的4．6％升至6．8％，對整體通脹貢獻約2．5個百分點。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心通脹率由8月的4．1％升至4．7％。



從地區看，大馬尼拉地區9月通脹率為5．4％，高於8月的4．1％；大馬尼拉以外地區通脹率升至7．6％，高於8月的6．6％。



菲律賓經濟、規劃和發展部部長巴利薩坎說，9月通脹率上升主要受惡劣天氣影響食品供應、國際油價上漲等供給側因素推動。政府已暫停液化石油氣和煤油消費稅，擴大電價次級價格上限措施適用範圍，并推動主要高速公路對農產品運輸車輛減免通行費，以降低物流成本。在保障食品供應方面，政府將擴大稻穀儲存設施，并推廣獲商業批准的非洲豬瘟疫苗，以穩定食品供應。



巴利薩坎指出，若厄爾尼諾現象進一步加劇，可能對農業生產和食品供應造成影響。政府正提前采購農業生產所需物資、擴大食品和冷藏儲存設施，并在受旱地區采取人工增雨等措施，以緩解潛在供應壓力。