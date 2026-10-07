美媒：伊朗戰爭暴露美軍海外基地戰略弱點

中評社北京10月7日電／參考消息網引述美國《華盛頓郵報》網站9月28日刊登一篇文章，題為《伊朗打破了美國軍方的一項基本假設》，作者是馬克斯·布特。文章內容如下：



自二戰以來，美國在80個國家和地區設有750個海外軍事基地，構成了一個遍布全球的網絡。每當戰爭臨近，比如1991年或2003年對伊拉克發動的戰爭，美國都會先在鄰近基地囤積起如山般的“鋼鐵物資堆”，然後再發動進攻行動。長期以來，美國始終預設自身的空中優勢足以保障這些基地的安全。在伊拉克和阿富汗戰爭期間，即便身處敵對勢力遍布的地區，美軍基地也相對比較安全。



然而，當前與伊朗的持續衝突表明，這一假設已經不再成立，從而令美國軍事戰略長期存在的根基受到質疑。伊朗利用無人機和導彈，對波斯灣地區的美軍基地造成了沉重打擊。正如美國國防部督察長最近一份報告所指出的：“在衝突期間，伊朗的打擊損壞和摧毀了美國在科威特、巴林、卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼和約旦等地基地內數以百計的建築和設施。此外，數十架美軍飛機被摧毀或受損。”



損失最為慘重的是美國海軍巴林基地，這裡是第五艦隊的總部，在戰爭打響的第一天，即2月28日就被打癱。代理海軍部長高雄最近說：“他們把巴林炸得稀爛。”海軍作戰部長達裡爾·考德爾上將也在海軍的一次內部大會上坦言：“短期內我們是回不去了。關於這一點，我想跟大家說實話。”



由於巴林的港口無法使用，美國海軍不得不依靠2200英里(約合3540公里)之外的迪戈加西亞基地來保障中東地區美國艦隊的補給。這不僅推高了補給成本，降低了補給送達的頻率，也使得軍艦靠港休整變得過於危險，難以實現。“林肯”號航空母艦在海上連續執行了九個月的高強度任務，官兵承受巨大壓力，以至於該航母打擊群中先後有八人試圖自殺。



廉價無人機和導彈的擴散使美軍基地變得越來越脆弱，而隨著人工智能制導技術的普及，這種情況只會更加嚴重，目前並沒有簡單易行的解決辦法。關閉基地是避免其成為打擊目標的一種方式，但這會帶來負面的政治影響，因為這等於向外界傳遞美國要抽身退出的信號。

