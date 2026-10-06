美國紐約州爆麻疹疫情　宣佈進入災難緊急狀態

中評社香港10月6日電／美國紐約州州長凱茜·霍楚爾當地時間5日簽署一項行政令，宣布該州因麻疹疫情進入災難緊急狀態，為期一個月。



據中新社報道，霍楚爾當天發表聲明表示，鑒於紐約州與鄰近各州確診的麻疹病例數不斷增加，紐約州即日起進入災難緊急狀態。此舉將有助於強化疫情應對，包括調配更多醫護人員、加快疫苗接種和必要檢測。“任何人都不應該因疫苗可預防的疾病而患重病或死亡。”



根據紐約州衛生部門數據，截至10月3日，紐約州今年累計報告確診麻疹病例108例，其中紐約市7例，紐約市以外地區101例。大部分病例是在7月中旬之後記錄的。



這項行政令生效之際，美國正面臨數十年來最嚴重的麻疹疫情之一。美國疾病控制和預防中心數據顯示，截至10月1日，全美今年累計報告3887例確診麻疹病例，為1991年以來同期最高水平。目前，美國大部分確診病例集中在賓夕法尼亞州，該州衛生部門10月5日公布的數據顯示，今年以來該州已報告1004例確診麻疹病例，其中5例死亡。



美聯社援引衛生專家的話說，此類疫情暴發與疫苗接種率較低有關。美國已有數十年未出現確診病例超過1000例的麻疹疫情。近年來，受部分家長選擇不接種疫苗、醫療保健服務獲取受限以及虛假信息傳播等因素影響，常規疫苗接種率有所下降，美國麻疹疫苗接種率已低於防止疫情暴發所需的95%覆蓋率。