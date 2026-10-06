分離主義政黨勝出加拿大魁北克議會選舉

中評社香港10月6日電／加拿大魁北克選民十多年來首次選出分離主義政黨執政，勢必令這個人口9百萬的法語省份，與總理卡尼領導的聯邦政府關係更加緊張。



魁北克人黨贏得省議會127個議席中近60席，但距離過半數還差4席，意味他們需要其他政黨的支持，通過關鍵議程。



據香港電台報道，現年49歲的魁北克人黨領袖普拉蒙東承認選民未給予其政黨多數席位，他說聲到選民希望該黨能夠同其他政黨合作的訴求。



普拉蒙東選前承諾，將在美國總統特朗普卸任後，發起獨立公投。